Początek roku szkolnego bez ryzyka wzrostu infekcji. Coraz więcej nauczycieli zaszczepionych

Jak informuje resort edukacji, 9 na 10 pracowników szkół i przedszkoli otrzymało pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa, a czterech na 10 jest już w pełni zaszczepionych - nauczyciele są w Norwegii grupą zawodową o najwyższym odsetku zaszczepienia, dodaje Ministerstwo.Szefowa resortu, Guri Melby, wyjaśnia, że gminy mogły zdecydować, czy pracowników szkół i przedszkoli traktować priorytetowo w procesie szczepień. - Dotyczy to zarówno pierwszej, jak i drugiej dawki. Na szczęście widzimy, że wiele gmin to zrobiło, co mnie cieszy - przyznaje. - Należy pamiętać, że szczepionka zapewnia dobrą ochronę przed poważną przebiegiem koronawirusa. Ważne jest jednak, aby dzieci mające objawy przeziębienia zostawały w domu, a nie szły na zajęcia, mimo że teraz przedszkola i szkoły funkcjonują na poziomie zielonym. W przypadku wybuchu infekcji gminy nadal mogą wprowadzić czerwony lub żółty poziom - dodaje Melby.