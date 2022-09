Minister ds. Dzieci przeprasza rodziców. Szkoły bezpodstawnie zgłaszały ich do Barnevernet.

SOS Wioski Dziecięce również zwróciły uwagę ten temat liczby bezpodstawnych zgłoszeń ze strony szkół. stock.adobe.com/licencja standardowa

Minister ds. Dzieci i Rodzin Kjersti Toppe przeprasza rodziców, którzy zostali bezpodstawnie zgłoszeni do Barnevernet. Szkoły wysyłały raporty w przypadku uczniów, którzy nie uczęszczali na zajęcia, jednak skargi wpłynęły do instytucji bez spełnienia warunków obowiązku zgłoszenia.

Wielu rodziców, których dzieci nie mogą chodzić do szkoły i u których doszło do niedobrowolnej nieobecności w szkole, doświadczyło wysłania raportu dotyczącego ochrony dziecka w wyniku nieobecności na lekcjach, pisze Dagsavisen. Opiekunowie wyznali, że odczuli to jako duże dodatkowe obciążenie w i tak już trudnej sytuacji.

Wnioski bez związku Dane z Centralnego Biura Statystycznego (SSB) pokazują, że w okresie od 2013 do 2021 r. Barnevernet odrzucił około 20 tys. spraw zgłoszonych przez szkoły, które po zbadaniu i ocenie okazały się niezgodne z wytycznymi do raportowania. Ponadto blisko 5 tys. spraw umorzono na wniosek kuratorów. Nie wiadomo jednak, jak wiele przypadków zgłoszono w tym czasie do Urzędu ds. Ochrony Dzieci.

Minister Toppe przeprasza teraz wszystkich, których dotknęła ta praktyka. – To smutne, że musieli tego doświadczyć. To, na co zostali narażeni, było wielkim błędem. Bardzo dobrze rozumiem, jakie to obciążenie – mówi. – Prawidłowe stosowanie obowiązku zgłaszania się ma kluczowe znaczenie dla ochrony dzieci – dodaje w rozmowie z Dagsavisen.

Toppe wskazuje, że niedawno ustanowiono, że każda gmina musi zaoferować potrzebującym pomocy własnego koordynatora ds. dzieci. Celem jest uniknięcie rozproszenia odpowiedzialności i zapewnienie lepszej współpracy między szkołami, przedszkolami, służbami opieki nad dziećmi, NAV oraz instytucjami ds. zdrowia i opieki społecznej.

Nadgorliwość szkół SOS Wioski Dziecięce również zwróciły uwagę ten temat liczby bezpodstawnych zgłoszeń ze strony szkół. W zeszłym roku instytucja przeprowadziła obszerną ankietę wśród menedżerów ds. ochrony dzieci w Norwegii. 84 proc. respondentów odpowiedziało, że otrzymali zgłoszenia obaw o nieobecność dziecka na lekcjach, które tak naprawdę nie dotyczyły jego dobra.

– Dostaliśmy potwierdzenie, że Barnevernet otrzymuje wiele niepokojących zgłoszeń dotyczących odmowy chodzenia szkoły. Taki rodzaj spraw nie leży jednak w kompetencjach Urzędu ds. Ochrony Dzieci – mówi Daniel Bøhn Rayner, doradca polityczny w SOS Wioski Dziecięce w Norwegii dla Dagsavisen. Rayner uważa, że ​​najwyższy czas, aby władze zajęły się problemem, że wiele szkół wysyła bezpodstawne raporty dotyczące ochrony dzieci.



Źródło: Dagsavisen