Związkowcy domagają się znacznej podwyżki wynagrodzeń. „Po dwóch latach spadków przyszła kolej na pracowników”

Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (LO) domaga się realnej podwyżki płac dla pracowników. Władze organizacji twierdzą, że w ciągu ostatnich dwóch lat pensje związkowców spadły. Dodatki do wynagrodzenia miały nie zaspokajać wzrostu cen i coraz wyższej inflacji.

– W okresie podwyżki cen pomoże jedynie odpowiednia podwyżka wynagrodzeń. Naszym zadaniem jest dopilnowanie, by pracownicy dostali swoją część tortu – twierdzi liderka LO, Peggy Hessen Følsvik. – W tym roku pojawiło się miejsce na priorytetowe traktowanie pracowników. Biznes jest rentowny. Wzrost płac wśród tych, którzy z nami handlują, jest wyższy niż w Norwegii. Oznacza to, że poprawia się konkurencyjność naszych przedsiębiorstw – dodała.



W komunikacie prasowym, opublikowanym 21 lutego, związkowcy zwrócili także uwagę na dwie grupy – kadrę zarządzającą oraz sektor komunalny. Przedstawiciele LO twierdzą, że menedżerowie w Norwegii otrzymują dużo większe podwyżki pensji od pracowników. – Na dłuższą metę to sytuacja nie do wytrzymania – zwraca uwagę liderka LO. Przyznała także, że najwięcej uwagi należy poświęcić poprawie sytuacji zatrudnionym w przedsiębiorstwach komunalnych. – Od trzech lat notują niższą dynamikę wzrostu płac niż inne grup – komentuje Peggy Hessen Følsvik.