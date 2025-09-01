Zmiana kursu korony norweskiej. To pierwsza taka sytuacja od ponad dwóch miesięcy
01 września 2025 13:22
Korona norweska poprawiła kurs wobec dolara. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
1 września złotówka kosztowała średnio 2,76 NOK, utrzymując się w przedziale 2,80-2,75 NOK po 20 sierpnia.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
To dopiero początek zmian kursu NOK-USD?
Kurs USD-NOK w centrum uwagi
Zarówno czynniki polityczne, jak i gospodarcze wskazują na możliwość kontynuacji trendu osłabiania się dolara względem korony norweskiej. Analitycy przewidują, że w kolejnych miesiącach kurs może utrzymywać się poniżej 10 NOK, a nawet spaść do niższych poziomów. Kluczowe znaczenie dla dalszych ruchów będzie miało posiedzenie Rezerwy Federalnej zaplanowane na 17 września oraz najnowsze dane makroekonomiczne z USA.
