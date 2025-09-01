  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Zmiana kursu korony norweskiej. To pierwsza taka sytuacja od ponad dwóch miesięcy

Emil Bogumił

01 września 2025 13:22

Kopiuj link
Zmiana kursu korony norweskiej. To pierwsza taka sytuacja od ponad dwóch miesięcy

Korona norweska poprawiła kurs wobec dolara. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Kurs dolara spadł poniżej granicy 10 NOK, co może sygnalizować początek nowego trendu na rynku walutowym. Osłabienie amerykańskiej waluty nie jest przypadkowe. W centrum uwagi ponownie znalazły się działania prezydenta USA wobec Rezerwy Federalnej (Fed), prognozy dotyczące inflacji oraz rosnące zadłużenie Stanów Zjednoczonych. Zdaniem analityków, w nadchodzących miesiącach dolar może tracić jeszcze bardziej.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumacz norweski online

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

W poniedziałek dolar osiągnął poziom 9,99 NOK, co po raz pierwszy od czerwca oznaczało zejście poniżej psychologicznej granicy 10 NOK. W tym samym czasie euro notowało kurs około 11,72 NOK, zbliżając się do wartości z początku roku. Sara Midtgaard, ekspertka Nordea, podkreśliła na łamach E24, że obserwowany ruch to efekt jednoczesnego osłabienia dolara i wzmocnienia NOK. Przyznałą też, że reakcja rynku była jednak ograniczona, mimo kontrowersyjnych wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczących niezależności Fed.
1 września złotówka kosztowała średnio 2,76 NOK, utrzymując się w przedziale 2,80-2,75 NOK po 20 sierpnia.

1 września złotówka kosztowała średnio 2,76 NOK, utrzymując się w przedziale 2,80-2,75 NOK po 20 sierpnia.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

To dopiero początek zmian kursu NOK-USD?

Według prognoz Nordea, obecny spadek kursu dolara może oznaczać początek dłuższego trendu. Bank zakłada, że do końca przyszłego roku dolar osłabi się do około 9,50 NOK, z możliwością dalszego spadku poniżej 9 NOK. Midtgaard zwraca uwagę, że rynek coraz mocniej reaguje na polityczne decyzje w USA, które wpływają na wiarygodność instytucji finansowych i perspektywy inflacyjne. Szczególnie istotne są sygnały dotyczące presji na Rezerwę Federalną i jej zdolności do samodzielnego kształtowania polityki pieniężnej.
Norweska gospodarka bez ropy i gazu? Najnowsze dane mówią wszystko

Kurs USD-NOK w centrum uwagi

Na notowania dolara wpływa również sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych. Rosnące zadłużenie, które przekroczyło 37 tys. mld dolarów, oraz niedobór siły roboczej mogą hamować rozwój gospodarczy i osłabiać walutę. Dodatkowym obciążeniem stała się przyjęta ustawa budżetowa określana jako „One Big Beautiful Bill Act”, która przewiduje dalszy wzrost deficytu. Zdaniem analityków, te czynniki stawiają pod znakiem zapytania pozycję dolara jako dominującej waluty światowej.

Zarówno czynniki polityczne, jak i gospodarcze wskazują na możliwość kontynuacji trendu osłabiania się dolara względem korony norweskiej. Analitycy przewidują, że w kolejnych miesiącach kurs może utrzymywać się poniżej 10 NOK, a nawet spaść do niższych poziomów. Kluczowe znaczenie dla dalszych ruchów będzie miało posiedzenie Rezerwy Federalnej zaplanowane na 17 września oraz najnowsze dane makroekonomiczne z USA.
❤️ 0
😂 1
😢 0
😠 0
😮 0
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama

Moja Norwegia poleca

Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Stillas utleie As Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Pedzik transport Opony Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Szkolenia Online 96015 Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta
Roznoszenie ulotek - praca od zaraz! 200NOK/h brutto NIEAKTUALNE
Przejdź do ogłoszenia
Roznoszenie ulotek - praca od zaraz! 200NOK/h brutto NIEAKTUALNE
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.