Korona norweska poprawiła kurs wobec dolara.

Kurs dolara spadł poniżej granicy 10 NOK, co może sygnalizować początek nowego trendu na rynku walutowym. Osłabienie amerykańskiej waluty nie jest przypadkowe. W centrum uwagi ponownie znalazły się działania prezydenta USA wobec Rezerwy Federalnej (Fed), prognozy dotyczące inflacji oraz rosnące zadłużenie Stanów Zjednoczonych. Zdaniem analityków, w nadchodzących miesiącach dolar może tracić jeszcze bardziej.

W poniedziałek dolar osiągnął poziom 9,99 NOK, co po raz pierwszy od czerwca oznaczało zejście poniżej psychologicznej granicy 10 NOK. W tym samym czasie euro notowało kurs około 11,72 NOK, zbliżając się do wartości z początku roku. Sara Midtgaard, ekspertka Nordea, podkreśliła na łamach E24, że obserwowany ruch to efekt jednoczesnego osłabienia dolara i wzmocnienia NOK. Przyznałą też, że reakcja rynku była jednak ograniczona, mimo kontrowersyjnych wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczących niezależności Fed.

1 września złotówka kosztowała średnio 2,76 NOK, utrzymując się w przedziale 2,80-2,75 NOK po 20 sierpnia.

To dopiero początek zmian kursu NOK-USD? Według prognoz Nordea, obecny spadek kursu dolara może oznaczać początek dłuższego trendu. Bank zakłada, że do końca przyszłego roku dolar osłabi się do około 9,50 NOK, z możliwością dalszego spadku poniżej 9 NOK. Midtgaard zwraca uwagę, że rynek coraz mocniej reaguje na polityczne decyzje w USA, które wpływają na wiarygodność instytucji finansowych i perspektywy inflacyjne. Szczególnie istotne są sygnały dotyczące presji na Rezerwę Federalną i jej zdolności do samodzielnego kształtowania polityki pieniężnej.

Kurs USD-NOK w centrum uwagi Na notowania dolara wpływa również sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych. Rosnące zadłużenie, które przekroczyło 37 tys. mld dolarów, oraz niedobór siły roboczej mogą hamować rozwój gospodarczy i osłabiać walutę. Dodatkowym obciążeniem stała się przyjęta ustawa budżetowa określana jako „One Big Beautiful Bill Act”, która przewiduje dalszy wzrost deficytu. Zdaniem analityków, te czynniki stawiają pod znakiem zapytania pozycję dolara jako dominującej waluty światowej.



Zarówno czynniki polityczne, jak i gospodarcze wskazują na możliwość kontynuacji trendu osłabiania się dolara względem korony norweskiej. Analitycy przewidują, że w kolejnych miesiącach kurs może utrzymywać się poniżej 10 NOK, a nawet spaść do niższych poziomów. Kluczowe znaczenie dla dalszych ruchów będzie miało posiedzenie Rezerwy Federalnej zaplanowane na 17 września oraz najnowsze dane makroekonomiczne z USA.