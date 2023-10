Złotówka z kolejnymi stratami do korony norweskiej. Tak źle nie było od pół roku

Korona zyskała w ciągu miesiąca pięć proc. wobec złotówki, wynika z analizy kursów walutowych. Polski pieniądz znalazł się w najtrudniejszej sytuacji od kwietnia 2023 roku. Jego norweski odpowiednik zyskał także wobec euro i dolara amerykańskiego.

Na przełomie września i października korona norweska zyskała przez umocnienie odpowiednika ze Szwecji. Tamtejszy bank centralny ogłosił, że w ciągu czterech do sześciu miesięcy sprzeda osiem milionów dolarów i dwa miliony euro, skupując koronę szwedzką. – W rezultacie korona szwedzka umocniła się w krótkim czasie. Zagraniczni inwestorzy postrzegają ją i koronę norweską jako jedną walutę – wyjaśnia na łamach E24 Dane Cekov, analityk Nordea Bank.



Odrębną politykę niż szwedzki bank centralny prowadzi Norges Bank. Najważniejsza instytucja finansowa Norwegii poinformowała 29 września, że w październiku będzie sprzedawała w imieniu państwa walutę o równowartości 1,2 mld NOK dziennie. To kontynuacja trwającej od kilku miesięcy polityki. W sierpniu kwota wynosiła 1,0 mld. We wrześniu wzrosła do 1,1 mld NOK.



Koronę norweską sprzedaje się, by umożliwić transfer innych walut do Funduszu Naftowego, którego inwestycje realizowane są za granicą. Środek płatniczy kupują przede wszystkim koncerny energetyczne, które płacą podatki w kraju fiordów.



