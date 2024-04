Złotówka wciąż silna, korona nadal słaba. Czy norweska waluta ma szanse na odrodzenie?

Korona norweska straciła w ostatnim miesiącu do najważniejszych walut świata. Porównanie z analogicznym kursem w marcu pokazuje, że euro i dolar radzą sobie lepiej od pieniądza nad fiordami. W korzystniejszej sytuacji znajduje się także złotówka.

Jest lepiej, ale daleko do ideału

W ciągu ostatniego tygodnia korona norweska zyskała 1,60 proc. względem dolara amerykańskiego i blisko 1,00 proc. względem euro. Nie zmieniło to znacząco sytuacji waluty. Nadal odrabia straty obserwowane na przestrzeni ostatnich 30 dni. W skali miesiąca traci do dolara amerykańskiego 2,64 proc. oraz 1,62 proc. do euro. Najważniejszy pieniądz Europy wyceniany jest na 11,57 NOK. Dolar kosztuje średnio 10,67 NOK.