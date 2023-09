Złotówka nie była tak słaba od miesięcy. Korona z największym wzrostem od wiosny

W pierwszej połowie września korona norweska wygrywa pojedynek ze złotówką. Polska waluta znalazła się w najgorszej sytuacji od połowy kwietnia 2023 roku. W ciągu tygodnia straciła blisko cztery procent do wciąż niestabilnego pieniądza kraju fiordów.

W poniedziałek, 11 września rano za każdą złotówkę mieszkańcy Norwegii płacili średnio 2,47 NOK. Powolny spadek polskiej waluty rozpoczął się w środę, 30 sierpnia. Do piątego września kurs wahał się w przedziale 2,59-2,56 NOK. Ewentualne spadki wiązały się z doniesieniami płynącymi z Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści przypuszczali, że najważniejsza instytucja finansowa w Polsce – odmiennie od norweskiego odpowiednika – obniży stopy procentowe o 0,25 pp. Doprowadziłoby to do małych spadków na rynku walutowym.



Tąpnięcie nastąpiło szóstego września. Średni kurs złotówki spadł wówczas do 2,52 NOK. Polskie media ujawniły wówczas, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 0,75 pp. – do sześciu proc. Oficjalny komunikat w sprawie ukazał się następnego dnia. Po raz pierwszy od 18 kwietnia korona norweska przebiła poziom 2,50 NOK. Za każdą złotówkę płacono średnio 2,48 NOK. Tendencja spadkowa utrzymała się do poniedziałku, 11 września.