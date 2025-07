Złotówka i euro w cenie. Takiego kursu nie było od miesięcy

Rozpoczął się czwarty tydzień naznaczony spadkiem kursu korony norweskiej względem euro i złotówki. Delikatnym wzrostem względem waluty kraju fiordów może pochwalić się dolar amerykański.

7 lipca przed południem dolar amerykański kosztował średnio 10,14 NOK. Zyskał ponad 0,50 proc. w skali doby oraz tygodnia. To najwyższy uśredniony kurs waluty od 3 czerwca 2025 roku. Amerykański pieniądz pozostaje jednak blisko 11 proc. tańszy niż 1 stycznia 2025 roku. Jest także o niemal 4,0 proc. słabszy niż w analogicznym okresie 2024 roku. W skali globalnej nadal trwa spadek wartości dolara amerykańskiego. Na kurs waluty negatywnie wpływają polityki handlowa Donalda Trumpa, potrzeby pożyczkowe USA oraz coraz większe obawy o niezależności Rezerwy Federalnej (Fed). Działania inwestorów wskazują, że amerykański pieniądz nie jest obecnie dla nich tak bezpieczny i atrakcyjny jak przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta.

To koniec obniżek stóp procentowych? Norwegia dostała „ostrzeżenie”

Rośnie kurs złotówki i euro

Do średniego poziomu 11,89 NOK wzrósł średni kurs euro. To najwyższy obserwowany poziom od 23 kwietnia. Najważniejsza waluta Europy zyskała 0,68 proc. w skali tygodnia i 3,20 proc. w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z 1 stycznia 2025 roku poprawiła się o 0,88 proc. Jest także 4,0 proc. silniejsza niż w analogiczny okresie lipca 2024 roku.



Złotówka dobiła z kolei do kursu obserwowanego po raz ostatni 21 kwietnia. W poniedziałek wyceniano ją średnio na 2,80 NOK. Waluta znad Wisły podrożała o ponad 4,10 proc. w skali miesiąca. W ciągu tygodnia poprawiła wyniki o 0,48 proc. Jest także 4,78 proc. mocniejsza niż w analogicznym okresie 2024 roku.