Zielone światło dla kolejnych projektów w sektorze naftowym. Ich wartość to ponad 200 miliardów koron

W sumie 19 projektów na norweskim szelfie kontynentalnym otrzymało zatwierdzenie od Ministerstwa Ropy i Energii. - Przyczynią się do utrzymania wysokiej i stabilnej produkcji oraz do tworzenia miejsc pracy - mówi szef resortu Terje Aasland.

Projekty obejmują nowe zagospodarowanie, dalszy rozwój i zwiększenie wydobycia z już istniejących pól na Morzach Norweskim i Północnym, podaje Ministerstwo w komunikacie z 28 czerwca. Pola naftowo-gazowe zatwierdzone przez resort to m.in. Yggdrasil (operator Aker BP), którego zasoby wydobycia szacuje się na ok. 650 mln boe, Valhall PWP i Fenris (Aker BP) - 367 mln boe, Irpa (Equinor) - 125 mln boe.

Ponad 150 tys. miejsc pracy

- Kontynuujemy rozwój biznesu naftowego, aby stworzyć miejsca pracy i duże dochody dla społeczności - deklaruje Minister Ropy i Energii Terje Aasland. - Realizacja stanowi podstawę do dalszego rozwoju technologii, który będzie miał decydujące znaczenie dla rozwoju innych sektorów, takich jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, [...] morskiej energetyki wiatrowej, akwakultury czy wydobycia minerałów - dodaje.



Zgodnie z wyliczeniami resortu wartość inwestycji przekroczy 200 mld NOK, zaś projekty w latach 2020-2029 zapewnią łącznie 158 tys. pełnoetatowych miejsc pracy. Ponadto, co podkreśla Ministerstwo, projekty zapewniają Norwegii - jako eksporterowi gazu i ropy w Europie - możliwość utrzymania dostaw surowców, co przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państw europejskich.