Rząd pozwoli na wydobycie minerałów z dna morskiego. „Zielona zmiana tego potrzebuje”

Minister Energii i Ropy Naftowej Terje Aasland poinformował o zezwoleniu na wydobywanie minerałów z dna norweskiego szelfu kontynentalnego. Zasoby mają być wykorzystywane przy transformacji energetycznej Norwegii. Z decyzją nie zgadza się część opozycji oraz organizacje ekologów.

Dokument, na mocy którego rząd chce rozpocząć eksplorację, trafił do Stortingu 20 czerwca rano. – Chcemy zobaczyć, czy wydobycie może odbywać się w sposób opłacalny, zrównoważony i odpowiedzialny – przyznał Aasland na łamach Dagens Næringsliv. Norweskie władze chcą sprawdzić w tym kontekście 281,2 tys. kilometrów kwadratowych Morza Barentsa oraz Morza Grenlandzkiego. W ramach wskazanego obszaru, mają być wydzielane mniejsze strefy ogłaszane następnie jako możliwe do eksploracji na zasadach komercyjnych.



– Zielona zmiana potrzebuje wykorzystania minerałów. Każdy kto je posiada, ma obowiązek sprawdzić, czy można je wydobywać zgodnie z posiadaną wiedzą i w trosce o środowisko – argumentuje minister energii. Premier Jonas Gahr Støre odrzucił z kolei oskarżenia o tzw. zielony kolonializm. – Jeśli zignorujemy zasoby dna morskiego, to rzeczy tak bardzo potrzebne do zielonej zmiany zostawimy innym państwom – powiedział na łamach Financial Times.