Zgoda na obniżenie zużycia gazu w państwach UE. „Polska jest w lepszej sytuacji niż inni”

Członkowie Unii Europejskiej zgodzili się na redukcję zużycia gazu w państwach Wspólnoty. W sezonie jesienno-zimowym 2022/2023 wskaźnik korzystania z surowca ma zmaleć o 15 proc. Proponowane zmiany nie obejmą Polski.

– Polski nie obejmą szykowane przez Unię Europejską odgórne plany redukcji zużycia gazu – ogłosiła 26 lipca w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak wynika z przyjętej wersji projektu, państwa członkowskie nie połączone z systemem gazowym innych krajów zostały zwolnione z obowiązku redukcji zużycia surowca. Ponadto, kraje UE mogą wnioskować do instytucji unijnych o indywidualne dostosowanie ograniczeń. – Polska nie ma żadnych celów redukcyjnych. To był dla nas cel negocjacyjny. [...] Nie możemy rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym na zasadzie wymuszonych rozwiązań – zwróciła uwagę minister Anna Moskwa. Rada UE przychyliła się do zdania polskiej delegacji, m.in. przez wzgląd na brak powiązań polskiego i rosyjskiego systemu energetycznego. Rząd jako jeden z pierwszych w Europie zrezygnował z dostaw gazu od Federacji Rosyjskiej.

Redukcja zużycia i ograniczenie popytu

Państwa członkowskie UE, poza przyjętymi wyjątkami, zgodziły się ograniczyć zużycie gazu o 15 proc. od 1 sierpnia 2022 do 31 marca 2023 roku w porównaniu ze średnim zapotrzebowaniem z ostatnich pięciu lat. Działania Wspólnoty to odpowiedź na ostatnie decyzje podejmowane przez Gazprom. Od 27 lipca rosyjska spółka wygasiła jedną turbinę obsługującą Nord Stream 1. Ograniczyło to zdolności przesyłowe gazociągu do 20 proc. maksymalnej przepustowości. Kraje unijne przyznały, że jest to jeden z elementów szantażu realizowanego przez reżim Władimira Putina.