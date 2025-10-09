Zarabiasz więcej niż przed rokiem? Norwescy ekonomiści: to dlatego rośnie inflacja
09 października 2025 16:04
Norwescy ekonomiści nie są zgodni. Fot. MojaNorwegia
Takie wyniki nie powinny znacząco wpłynąć na obecną ścieżkę obniżki stóp procentowych. We wrześniu bank centralny sygnalizował, że wyższe stopy mogą utrzymać się dłużej. Ruch ten był reakcją na wolniejsze tempo spadku cen oraz utrzymującą się presję płacową.
Szybki wzrost wynagrodzeń winduje ceny?
Udział kosztów pracy w przemyśle spadł, ale w innych sektorach przedsiębiorstwa przenoszą je bezpośrednio na konsumentów. W rezultacie najwyższe wzrosty cen obserwowane są w budownictwie oraz usługach. To z kolei wpływa na ogólne koszty życia i utrudnia szybki spadek inflacji.
Ostatnie dane statystyczne wskazują, że mieszkańcy Norwegii otrzymali podwyżkę wynagrodzeń, która przebija wskaźnik inflacji. Oznacza to realny wzrost pensji.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Nie tylko wzrost wynagrodzeń wpływa na inflację
Hov przyznaje, że na ceny wpływają również inne czynniki, w tym kurs walutowy i koszty energii. Ekonomista przewiduje, że inflacja bazowa będzie obniżać się wolno, a stopy procentowe pozostaną wysokie do czasu zbliżenia się inflacji do celu.
