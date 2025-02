Norwegia z olbrzymią nadwyżką. Takich danych nie było od miesięcy

W styczniu 2025 roku Norwegia osiągnęła najwyższą miesięczną nadwyżkę handlową od stycznia 2023 roku. Jak wynika z danych Centralnego Biura Statystycznego, największy wpływ na taki rozwój zdarzeń miały ceny gazu ziemnego.

Eksport w styczniu 2025 roku wyniósł 177,5 mld NOK, co jest najwyższym wynikiem od marca 2023 roku i oznacza wzrost o około 20 proc. w porównaniu ze styczniem 2024 roku. Import wzrósł o 1,00 proc., osiągając wartość 82,7 mld NOK. W rezultacie nadwyżka handlowa wyniosła 94,8 mld NOK – o 43,4 proc. więcej niż rok wcześniej.



Eksport towarów z norweskiego lądu (w ramach gospodarki kontynentalnej) wyniósł rekordowe 62,4 mld NOK, co stanowi wzrost o 6,5 proc. względem stycznia 2024 roku. To historyczny wynik dla danych zbieranych w styczniu. Wśród produktów największy wzrost odnotowały ryby i owoce morza – 14,7 mld NOK (+14 proc.), w tym łosoś (10,6 mld NOK, +9,7 proc.).