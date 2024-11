Zapomnijcie o upadku naftowego imperium. Norwegia szykuje gruby miliardy na inwestycje w ropę i gaz

Zyski z branży wydobywczej to jeden z trzonów norweskiej gospodarki. Fot. Øyvind Gravås, Even Kleppa - materiały prasowe Equinor

Norweski sektor ropy i gazu przygotowuje się na intensywne inwestycje w nadchodzących latach. Prognozy na 2025 rok wskazują na rekordowy wzrost nakładów, co ma wzmocnić gospodarkę i tworzyć nowe miejsca pracy w kluczowym sektorze energetycznym.

Według najnowszych danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB), inwestycje w sektorze naftowo-gazowym mają wzrosnąć do 253 mld NOK w 2025 roku. To efekt rosnących kosztów projektów rozwojowych oraz większej aktywności w zakresie infrastruktury gazowej i projektów końcowych. Z kolei 2024 rok ma przynieść wzrost o 18,4 proc. w stosunku do 2023 roku.



Kluczowym czynnikiem wpływającym na prognozy jest m.in. uwzględnienie inflacji w wartościach bieżących. Pierwotne raporty wskazywały nieco ponad 240 mld NOK na inwestycje w 2025 roku.