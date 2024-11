Wzrost stabilny, ale mniejszy niż przed rokiem. Tak prezentują się pensje w Norwegii

Mimo że wynagrodzenia w Norwegii nadal rosną, tempo tego wzrostu zauważalnie spowalnia. Najnowsze dane pokazują, że dynamika podwyżek już nie jest tak imponująca jak w zeszłym roku.

W trzecim kwartale 2024 roku średnia miesięczna pensja wzrosła o 5,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, osiągając 54 410 NOK. To nieco mniej niż w rekordowym roku 2023, kiedy to wzrost wynagrodzeń był najwyższy od lat. Wzrost pensji wciąż jest na wysokim poziomie, lecz widać wyraźną tendencję spadkową.



W ciągu minionych trzech miesięcy wyższymi zarobkami mogli pochwalić się mężczyźni. Ich pensje wyniosły średnio 56 960 NOK brutto. W ujęciu rocznym płace kobiet wzrosły o 5,4 proc. i osiągnęły 51 300 NOK brutto. W ujęciu regionalnym najlepiej zarabiali mieszkańcy Oslo (62 050 NOK), a najgorzej Innlandet (48 850 NOK).