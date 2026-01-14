Wyjechali z Norwegii przez podatki. W tle majątek wart miliardy koron

Szwajcaria okazuje się atrakcyjnym wyborem dla multimilionerów i miliarderów. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

W 2025 roku kolejni zamożni Norwegowie przenieśli się do Szwajcarii. Wśród nich są inwestorzy, przedsiębiorcy i menedżerowie.

Migracja podatkowa norweskich elit finansowych ponownie znalazła się w centrum uwagi. Powodem są niższe podatki, ale także dostęp do kapitału i międzynarodowych rynków. Wśród wyjeżdżających są znane nazwiska ze świata biznesu. Zjawisko było szeroko komentowane również poza Norwegią.

Znani inwestorzy i przedsiębiorcy poza krajem fiordów Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyjeżdżających jest Øystein Stray Spetalen. Inwestor przeniósł się do Lugano po rozstaniu z żoną. Zamieszkał w luksusowym kompleksie hotelowo-apartamentowym Collina d’Oro Resort. W 2025 roku do Szwajcarii przeprowadził się także Arne Mjøs, szef i założyciel Itera.



Do grona emigrantów dołączył również Erik Antvedt Aarnes z Auzura Invest. Szwajcarię wybrał także duński przedsiębiorca Jesper Nelin Ganc-Petersen, działający na norweskim rynku ochrony zdrowia. Wyjazd zgłosił też Ole Marthon Granberg, znany producent rękawic. Wśród przenoszących się znalazł się również Filip Gilbert K Schelfhout, związany z kilkoma spółkami przemysłowymi.

Rządzący chcą, by możliwa duża część majątku wypracowanego w Norwegii, pozostała w kraju.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Podatek wyjazdowy i Zdaniem prawników istotnym czynnikiem są norweskie regulacje podatkowe. Partner kancelarii Wikborg Rein, Harald Hauge, wskazuje w rozmowie z E24 na rosnące zainteresowanie wyprowadzką pod koniec 2024 roku. Jako przyczyny wymienia "klimat polityczny" oraz zaostrzone zasady tzw. podatku wyjazdowego. Danina ma obejmować wzrost wartości majątku wypracowanego w Norwegii.



Hauge zwraca uwagę, że podatek wyjazdowy może szczególnie obciążać młodych przedsiębiorców. Wysoka wczesna wycena spółki, na przykład na poziomie 10 mln NOK, może oznaczać znaczące zobowiązania. Według prawnika mechanizm skłania do wcześniejszej emigracji. Może też utrudniać przyciąganie zagranicznych specjalistów do Norwegii.

Wśród najbogatszych wyjeżdżających szczególnie wyróżnia się Øystein Stray Spetalen, który przy zerowym dochodzie wykazał majątek przekraczający 2,15 mld NOK i zapłacił blisko 24 mln NOK podatku. Filip Gilbert K Schelfhout osiągnął dochód ponad 57 mln NOK, a jego majątek oszacowano na 346 mln NOK, co przełożyło się na podatek w wysokości ponad 25 mln NOK.



Jesper Melin Ganc-Petersen, mimo braku dochodu, posiadał fortunę rzędu 278 mln NOK. Wysokie wartości majątku widać także u Arne Mjøsa i Erika Antvedta Aarnesa, których aktywa przekraczały odpowiednio 208 mln i 173 mln NOK. Dane pokazują, że wśród emigrantów dominują osoby, dla których kluczowym obciążeniem nie jest bieżący dochód, lecz zgromadzony kapitał.

Nie wszyscy wyjeżdżają wyłącznie z powodów podatkowych. Część decyduje się na Szwajcarię ze względu na karierę i możliwości zawodowe. Przykładem są naukowcy i specjaliści finansowi, którzy podejmują pracę w międzynarodowych instytucjach. Szwajcaria pozostaje dla Norwegów kierunkiem łączącym stabilność, rynek pracy i zaplecze inwestycyjne.