Wyjechali z Norwegii przez podatki. W tle majątek wart miliardy koron
14 stycznia 2026 09:02
Szwajcaria okazuje się atrakcyjnym wyborem dla multimilionerów i miliarderów. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Znani inwestorzy i przedsiębiorcy poza krajem fiordów
Do grona emigrantów dołączył również Erik Antvedt Aarnes z Auzura Invest. Szwajcarię wybrał także duński przedsiębiorca Jesper Nelin Ganc-Petersen, działający na norweskim rynku ochrony zdrowia. Wyjazd zgłosił też Ole Marthon Granberg, znany producent rękawic. Wśród przenoszących się znalazł się również Filip Gilbert K Schelfhout, związany z kilkoma spółkami przemysłowymi.
Rządzący chcą, by możliwa duża część majątku wypracowanego w Norwegii, pozostała w kraju.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podatek wyjazdowy i
Hauge zwraca uwagę, że podatek wyjazdowy może szczególnie obciążać młodych przedsiębiorców. Wysoka wczesna wycena spółki, na przykład na poziomie 10 mln NOK, może oznaczać znaczące zobowiązania. Według prawnika mechanizm skłania do wcześniejszej emigracji. Może też utrudniać przyciąganie zagranicznych specjalistów do Norwegii.
Wśród najbogatszych wyjeżdżających szczególnie wyróżnia się Øystein Stray Spetalen, który przy zerowym dochodzie wykazał majątek przekraczający 2,15 mld NOK i zapłacił blisko 24 mln NOK podatku. Filip Gilbert K Schelfhout osiągnął dochód ponad 57 mln NOK, a jego majątek oszacowano na 346 mln NOK, co przełożyło się na podatek w wysokości ponad 25 mln NOK.
Jesper Melin Ganc-Petersen, mimo braku dochodu, posiadał fortunę rzędu 278 mln NOK. Wysokie wartości majątku widać także u Arne Mjøsa i Erika Antvedta Aarnesa, których aktywa przekraczały odpowiednio 208 mln i 173 mln NOK. Dane pokazują, że wśród emigrantów dominują osoby, dla których kluczowym obciążeniem nie jest bieżący dochód, lecz zgromadzony kapitał.
Raport Norwegia
