Wielka reforma podatkowa w Norwegii? Stoltenberg chce porozumienia ponad podziałami
30 sierpnia 2025 09:12
Jens Stoltenberg cieszy się w Norwegii popularnością jako były premier i szef NATO. flickr.com/NATO/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Jedno z pytań dotyczyło podatku od majątku — pytanie o jego zniesienie skłoniło studentów do podniesienia rąk w geście poparcia. Stoltenberg stwierdził, że mogłoby to być rozważane, ale jedynie w kontekście szerszego porozumienia podatkowego.
Reforma podatkowa, która przetrwa lata?
– Wszystkie systemy podatkowe wymagają konserwacji i zmian co jakiś czas. Gospodarki ewoluują. Zrobiliśmy to wcześniej i powinniśmy zrobić to ponownie – powiedział Stoltenberg po spotkaniu.
Jeśli obecny rząd utrzyma się, Stoltenberg ma zachować stanowisko ministra finansów.Flickr.com/ statsministerenskontor/ Fot. Simen Gald / https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Nie wszyscy popierają reformę ponad podziałami
Propozycja Stoltenberga opiera się na koncepcji trwałego utrzymania systemu podatkowego poprzez reformę i współpracę ponad blokami politycznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych stanowisk w parlamencie.
Raport Norwegia
