Biznes i gospodarka

Wielka reforma podatkowa w Norwegii? Stoltenberg chce porozumienia ponad podziałami

Emil Bogumił

30 sierpnia 2025 09:12

Wielka reforma podatkowa w Norwegii? Stoltenberg chce porozumienia ponad podziałami

Jens Stoltenberg cieszy się w Norwegii popularnością jako były premier i szef NATO. flickr.com/NATO/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Po wrześniowych wyborach parlamentarnych minister finansów Jens Stoltenberg (Partia Pracy) ponownie zapowiedział zaproszenie do zawarcia porozumienia podatkowego. Twierdzi, że reforma ma przekraczać granicę politycznego środka. Dla polityka istotniejsze jest uzyskanie poparcia ponad podziałami politycznymi niż udział wszystkich ugrupowań.

Stoltenberg wyraził przekonanie, że potrzeba „porządku” w norweskim systemie podatkowym oraz że wszelkie systemy wymagają okresowej modernizacji. W środę przemawiał w Norweskiej Szkole Handlu (NHH) w Bergen, gdzie zgromadziło się ponad 650 studentów ekonomii, którzy mogli zadawać pytania dotyczące m.in. reformy emerytalnej, funduszu naftowego i wyzwań demograficznych.

Jedno z pytań dotyczyło podatku od majątku — pytanie o jego zniesienie skłoniło studentów do podniesienia rąk w geście poparcia. Stoltenberg stwierdził, że mogłoby to być rozważane, ale jedynie w kontekście szerszego porozumienia podatkowego.
W norweskiej polityce nie będzie rewolucji: Partia Postępu bez szans na premiera

Reforma podatkowa, która przetrwa lata?

Minister podkreślił, że kluczowy jest charakter porozumienia, niekoniecznie jego zasięg — ważne, aby musiało ono przechodzić przez polityczny środek, a nie obejmować wszystkie partie na Stortingu. W jego opinii celem jest wypracowanie szerokiego porozumienia ponad podziałami, a nie uzyskanie jednomyślności wszystkich ugrupowań.

– Wszystkie systemy podatkowe wymagają konserwacji i zmian co jakiś czas. Gospodarki ewoluują. Zrobiliśmy to wcześniej i powinniśmy zrobić to ponownie – powiedział Stoltenberg po spotkaniu.
Jeśli obecny rząd utrzyma się, Stoltenberg ma zachować stanowisko ministra finansów.

Jeśli obecny rząd utrzyma się, Stoltenberg ma zachować stanowisko ministra finansów.Flickr.com/ statsministerenskontor/ Fot. Simen Gald / https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Nie wszyscy popierają reformę ponad podziałami

Stoltenberg zaznaczył trzy fundamentalne filary planowanego porozumienia, choć jasno ich nie określił. Wiadomo już, że na wstępne rozmowy otwarta jest Partia Centrum. Negatywnie nastawieni są z kolei politycy Socjalistycznej Lewicy.

Propozycja Stoltenberga opiera się na koncepcji trwałego utrzymania systemu podatkowego poprzez reformę i współpracę ponad blokami politycznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych stanowisk w parlamencie.
