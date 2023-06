Więcej pieniędzy na dzieci i środowisko. Rządzący z porozumieniem budżetowym

Przedstawiciele Partii Pracy, Centrum i Socjalistycznej Lewicy przedstawili ostateczne założenia projektu finansów państwa. Zrewidowana wersja budżetu zakłada m.in. zwiększenie wykorzystania środków z Funduszu Naftowego. Wyższe wydatki mają rekompensować drożejące ceny usług, produktów oraz energii i paliw.

Jak we wtorek, 13 czerwca poinformowali szefowie komitetów finansowych Partii Pracy (Ap), Centrum (Sp) i Socjalistycznej Lewicy (SV), wypracowano zgodę na podwyższenie świadczeń socjalnych. Rodziny z dziećmi powyżej szóstego roku życia otrzymają zasiłek wyższy o 200 NOK miesięcznie. Od 1 lipca 2023 roku wartość zmian wyniesie 920 mln NOK, z kolei w skali roku około dwóch mld NOK. W trakcie negocjacji był to jeden z punktów, od którego politycy SV wyrażali zgodę na głosowanie za nowym budżetem. Działaczom Socjalistycznej Lewicy udało się także zwiększyć wykorzystanie środków na przyspieszenie tzw. zielonej transformacji. Aprobatę uzyskał pomysł przeznaczenia dodatkowych nakładów finansowych na elektryfikację instalacji wydobywczych przy wykorzystaniu energii z morskich farm wiatrowych. Strony zapowiedziały także rozwój nowych projektów transportu publicznego.

Zmiany sfinansuje sprzedaż ropy naftowej

Jak w maju proponowało Ministerstwo Finansów, z Funduszu Naftowego pochodzić będzie dodatkowe 56 mld NOK. Ostateczna kwota wykorzystana przez państwo ze sprzedaży ropy naftowej ma wzrosnąć do 372,6 mld NOK w skali roku. Socjalistyczna Lewica wynegocjowała przesunięcie 2,65 mld NOK. Wydatki wzrosły o około dwóch mld NOK. Deficyt powiększy się jednak o 1,5 mld NOK – 561,6 mln NOK pokryje odroczenie rozwoju instalacji wychwytywania dwutlenku węgla w Klemetsrud. – Razem z SV po raz kolejny wypracowaliśmy większość dla zrewidowanego budżetu. Oznacza to, że Norwegia będzie lepiej przygotowana na wyzwania przyszłości. [...] Zapewniliśmy niezbędny impuls dla osób, które są w najtrudniejszej sytuacji – mówili we wtorek przedstawiciele rządu i Socjalistycznej Lewicy.