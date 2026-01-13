Wiadomo, co dalej z norweską ropą i gazem. Premier dał jasny sygnał
13 stycznia 2026 12:11
To podstawa norweskiego dobrobytu. Fot. Jan Arne Wold & Bo B. Randulff/materiały prasowe Equinor
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Rząd stawia na ciągłość wydobycia
Nowa inicjatywa ma dać branży większą przewidywalność regulacyjną. Według rządu spadki produkcji wynikają z uwarunkowań geologicznych. Odpowiedzią ma być dalsza eksploracja i inwestycje. Premier zaznaczył, że działania nie oznaczają rezygnacji z prac analitycznych nad przyszłą transformacją. W tym kontekście powołana zostanie komisja ds. transformacji.
Rząd nie będzie miał problemów, by uzyskać poparcie dla nowej strategii w Stortingu.Fot. Stine Østby (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Spór polityczny o przyszłość szelfu
Innego zdania są Zieloni. Ich lider Arild Hermstad uważa, że Norwegia potrzebuje planu zakończenia ery ropy. Wskazuje na kryzys klimatyczny i zmiany w europejskiej polityce energetycznej. Podobne stanowisko prezentuje Partia Socjalistycznej Lewicy, która postuluje ochronę miejsc pracy przy jednoczesnym odchodzeniu od paliw kopalnych. Spór dotyczy tempa i kierunku zmian.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz