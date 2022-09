Węgiel znowu się opłaca. Ostatnia norweska kopalnia będzie działała dłużej

Store Norske – właściciel ostatniej norweskiej kopalni węgla – postanowił przedłużyć funkcjonowanie Gruve 7 do 2025 roku. Placówka wydobywająca surowiec będzie funkcjonowała przez wzgląd na zmianę sytuacji rynkowej. – Wcześniej nie mieliśmy perspektywy prowadzenia dochodowej działalności. Teraz sytuacja jest inna – komentuje przedsiębiorstwo.

Gruve 7 zlokalizowane jest na Svalbardzie. Do jesieni 2023 roku górnicy mieli kontynuować prace i zapewniać dostawy węgla do elektrowni w Longyearbyen. Po tym terminie oba obiekty miały zostać zamknięte. Store Norske, biorąc pod uwagę rosnące ceny węgla, porozumiało się z niemiecką firmą Clariant. Zapewni jej dostawy do 2025 roku.



– To dobre rozwiązanie dla wszystkich stron. Możemy wydobywać zasoby dostępne w Gruve 7 przy wysokiej rentowności i niskim ryzyku. Zapewnił nam to partner, z którym współpracujemy od wielu lat. Otrzymaliśmy też więcej czasu na niezbędną restrukturyzację firmy. To również satysfakcjonująca wiadomość dla naszych pracowników. Zyskali większą przewidywalność i mogą dłużej pozostać w pracy – skomentował Jan Morten Ertsaas, dyrektor generalny Store Norske.