Norwegia, czyli surowcowe mocarstwo. Zyski ze sprzedaży ropy i gazu wyniosą 5 000 miliardów koron?

Analitycy Nordea Markets stworzyli prognozę zarobków Norwegii ze sprzedaży ropy i gazu. Jeśli obecne stawki utrzymają się, kraj zyska ponad 4 900 mld NOK do końca 2024 roku. Wpływy uzależnione są m.in. od dalszego rozwoju kryzysu energetycznego w Europie.

– To szalone zyski dla Norwegii. Jesteśmy teraz głównym eksporterem ropy i gazu – komentuje na łamach E24 Dane Cekov, twórca analizy Nordea Markets. Jak wynika z ekspertyzy, sprzedaż surowców w 2022 roku może przynieść Norwegom 1500 mld NOK zysku. Rok później kwota może zwiększyć się do 1900 mld NOK. W 2024 roku spadnie, ale pozostanie na wysokim poziomie (1500 mld NOK).



– Do końca lipca 2022 roku Norwegia wyeksportowała ropę i gaz o wartości 910 mld NOK. To więcej niż kwota, którą uzyskaliśmy przez cały poprzedni rok. Wtedy było to 830 mld NOK. Dodatkowo, wciąż spodziewamy się wysokich cen surowców w przyszłości – komentuje Dane Cekov.