W Norwegii powstanie pierwsza elektrownia słoneczna. Energia zasili kilkaset gospodarstw

Urząd Zasobów Wodnych i Energii (NVE) wydał pierwsze pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej. Konstrukcja powstanie w gminie Stor-Elvdal (Innlandet). Produkowany w niej prąd zapewni roczne zużycie około 320 gospodarstwom domowym.

Licencję na budowę i wykorzystywanie elektrowni słonecznej Furuseth otrzymała firma Solgrid AS. Przedsiębiorstwo zajmuje się dostarczaniem paneli fotowoltaicznych do państw nordyckich. Konstrukcja uzyskała koncesję na moc zainstalowaną do 7 MWp (megawatopików). Odpowiada to wyprodukowaniu rocznie około 6,4 GWh energii.



– NVE udzieliło licencji na pierwszą elektrownię słoneczną w Norwegii i to dla nas kamień milowy. Produkcja energii słonecznej jest w Norwegii niewielka, ale stale rośnie. W nadchodzących latach spodziewamy się, że będzie coraz ważniejszym wkładem do naszego systemu elektroenergetycznego – skomentowała Inga Nordberg, dyrektor działu energii i licencji w NVE.