Cena prądu w górę: kolejny efekt wstrzymania dostaw gazu z Rosji

Norweskie gospodarstwa domowe po raz kolejny muszą zmierzyć się z podwyżką cen energii elektrycznej. Więcej zapłacą przede wszystkim użytkownicy w południowej części kraju. To efekt pogłębienia kryzysu, na który wpływ miała decyzja Rosji o wstrzymaniu dostaw gazu do części europejskich odbiorców.

Jak wynika z danych giełdy energii Nord Pool, mieszkańcy Oslo zapłacą 28 kwietnia 2,07 NOK za każdą zużytą kilowatogodzinę. Cena wzrosła o osiem øre w ciągu doby i 16 øre w trakcie dwóch dni. Mieszkańcy Kristiansand i Bergen płacą w czwartek 2,039 NOK za zużytą jednostkę prądu. Ceny na północy kraju nie przekraczają 20 øre. W Norwegii zwiększyła się także prognozowana średnia cena prądu na 2022 i 2023 rok. – Cena energii elektrycznej wzrosła o cztery do pięciu øre w 2022 i 3,5 øre w 2023 roku. Stało się tak, ponieważ wzrosły kwoty na europejskim rynku prądu. Te będą wyższe, ponieważ nie ma pewności, czy państwa mogą liczyć na dostawy gazu z Rosji – tłumaczy na łamach E24 Andreas Myhre związany z Agder Energii

Kolejny rekord cen prądu

Jak wynika z danych Nord Pool, uśredniona cena energii elektrycznej w południowo-wschodniej Norwegii wyniosła 2,07 NOK i 2,04 NOK w południowo-zachodniej części kraju. To najwyższe ceny prądu odnotowane w kwietniu 2022 roku. Specjaliści rynku energetycznego przewidują, że kolejne podwyżki są nieuniknione. – Teraz bardzo prawdopodobne jest, że nastąpi odcięcie rosyjskich dostaw do innych państw, a zatem ceny wzrosną. Jeśli sytuacja się utrzyma, wpłynie to na rachunki za prąd – tłumaczy Andreas Myhre. – Po ostatnich działaniach cena prądu wzrosła o pięć procent. Putin gra swoimi kartami – przyznaje dyrektor ds. handlu w Entelio. Zaznaczył też, że największy wpływ na rynek energetyczny miałoby odcięcie Niemiec od rosyjskich dostaw.