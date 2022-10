Udziały w Porsche i neutralność klimatyczna. Norweski Oljefondet przedstawił plany na przyszłość

Fundusz Naftowy (Oljefondet) zgłosił się po zakup akcji Porsche AG. Spółka należąca do koncernu Volkswagen wejdzie na giełdę 29 września. Norwegowie będą jednym z czterech największych nabywców. Na inwestycję u producenta luksusowych samochodów przeznaczą 7,66 mld NOK (750 mln euro).

Niemiecki koncern zdecydował sprzedać 25 proc. akcji spółki Porsche. Wartość przedsiębiorstwa wyceniono na 75 mld euro. To poniżej oczekiwań analityków giełdowych, którzy liczyli na kwotę sięgającą 85 mld. Volkswagen zdecydował się sprzedać do 113,88 mln akcji. Ma na tym zyskać do 9,4 mld euro. Norweski Fundusz Naftowy nabędzie ponad 9 mln wypuszczonych na giełdę akcji.