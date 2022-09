Polska walczy o norweską ropę. Lotos i PGNiG chcą kolejnych koncesji

Na zdjęciu: wydobycie ze złoża Heimdal, do którego koncesję posiada m.in. grupa Lotos. Fot. materiały prasowe Equinor

Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zamknęło proces ubiegania się o licencje na prace poszukiwawczo-odkrywcze na norweskim szelfie kontynentalnym w 2023 roku. O pozwolenia ubiega się 26 spółek. Wśród nich znalazły się przedsiębiorstwa z Polski.

Termin składania wniosków upłynął 12 września. Ministerstwo wraz z Urzędem ds. Ropy Naftowej przeprowadzają tzw. rundę licencyjną co roku. – Potrzebujemy poszukiwań i nowych odkryć, aby utrzymać na lata wydobycie ropy i gazu. To ważne zarówno dla Norwegii, jak i Europy. W tegorocznym procesie zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie wśród spółek, które już działają na norweskim szelfie. To bardzo satysfakcjonujące – skomentował minister Terje Aasland.