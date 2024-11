Topnieje przewaga złotówki nad koroną. Waluta najsłabsza od pierwszych dni wakacji

W ostatnią niedzielę listopada złotówka, w odniesieniu do korony norweskiej, osiągnęła najniższą wartość od początku sezonu wakacyjnego 2024. Polska waluta straciła blisko 0,15 NOK od rekordowych cen w sierpniu. Biorąc pod uwagę cały 2024 rok, nie jest jednak w najgorszej sytuacji.

Od 22 do 24 listopada rynki notowały cenę polskiego złotego na poziomie 2,66 NOK. To najniższe wskazanie od 3 lipca (2,65 NOK). Złotówka straciła około 2,00 proc. w skali miesiąca i 1,00 proc. w ujęciu tygodniowym. W poniedziałek, 25 listopada poprawiła wartość, a kurs skoczył do poziomu 2,68 NOK. Od 19 listopada rynki odnotowują cenę waluty poniżej progu 2,70 NOK.



Biorąc pod uwagę cały 2024 rok, polski złoty nie znajduje się w najgorszej sytuacji. Od 1 stycznia, czyli najgorszej sytuacji w analizowanym okresie, podrożał o 3,70 proc.