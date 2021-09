Timberland pozywa norweską firmę. Uważa, że skopiowała kultowe buty

Współwłaściciel i dyrektor generalny Sport Outlet, uważa, że Timberland nadużywa swojej pozycji na rynku. /zdjęcie ilustracyjne OceanProd - stock.adobe.com/standardowa/tylko do użytku redakcyjnego

Amerykański gigant odzieżowy pozywa sieć Sport Outlet. Przedstawiciele Timberland uważają, że norweska firma skopiowała projekt m.in. kultowych butów Yellow Boots. Według Norwegów oskarżenia są bezpodstawne.

Timberland, którego wartość na giełdzie wycenia się na ok. 250 mld koron, pozywa Sport Outlet za skopiowanie co najmniej pięciu projektów butów, w tym słynnego bardzo popularnego od lat 90. modelu Yellow Boots.

Timberland może więcej?

Tor Andre Skeie, współwłaściciel i dyrektor generalny Sport Outlet, uważa, że Timberland nadużywa swojej pozycji na rynku. Norweg nie rozumie też, dlaczego wytoczono jego marce sprawę, skoro wiele innych sieciówek sprzedaje podobne do Yellow Boots modele. Sport Outlet, jak wyjaśnił współwłaściciel, zakupił swój towar od dwóch duńskich producentów. Skeie nie rozumiem więc, dlaczego Timberland pozywa akurat norweską firmę. Stwierdził, że to nieczysta zagrywka. - Wykorzystują wymiar sprawiedliwości, aby tymczasowo uniemożliwić konsumentom dostęp do konkurencyjnych modeli butów - powiedział serwisowi.



Poniżej: dwa modele, które sprzedaje Sport Outlet. Według współwłaściciela firmy wiele sieci ma w swojej ofercie podobne buty.