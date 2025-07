Tak źle nie było od blisko czterech lat. Wszystko przez ropę i gaz

Norwegowie stracili na niższym wolumenie oraz gorszych cenach surowców. Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor

W czerwcu 2025 roku norweski nadwyżka handlowa znacząco się zmniejszyła, osiągając 47,4 mld NOK, co stanowi spadek o 28,8 proc. w porównaniu z czerwcem 2024. Najważniejszym czynnikiem tej redukcji były najniższe od niemal czterech lat przychody z eksportu surowców – przede wszystkim ropy i gazu.

Eksport Norwegii w czerwcu wyniósł 139,4 mld NOK, co oznacza spadek o 9,5 proc. rok do roku. Import osiągnął poziom 92,0 mld NOK, czyli wzrósł o 5,2 proc. w stosunku do czerwca poprzedniego roku. Różnica między eksportem a importem dała przy tym 47,4 mld NOK nadwyżki. Za słabszy wynik odpowiada głównie spadek dochodów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. Wzrost importu wpływał również na ogólną równowagę handlową kraju.

Bilans handlowy na przestrzeni ostatnich pięciu lat.Il. SSB

Drastyczny spadek eksportu surowców Eksport ropy wyniósł 32,9 mld NOK, co oznacza spadek o 24,0 proc. w ujęciu rok do roku. To najniższy wynik od września 2021 roku. Cena ropy naftowej typu brent osiągnęła średnio 680 NOK za baryłkę, o 208 NOK mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wyeksportowano 48,3 mln baryłek – mniej więcej tyle samo co rok wcześniej. W przypadku gazu przychody spadły o 7,3 proc., osiągając 41,5 mld NOK – najniższy poziom od dziewięciu miesięcy, przy spadku wolumenu eksportu o 10,9 proc.

Sprzedaż ropy, gazu ziemnego i pochodnych.Il. SSB

Gospodarka kontynentalna ma się dobrze W przeciwieństwie do surowców, eksport produktów kontynentalnych (tzw. fastland) wzrósł o 15,1 proc. do 65,0 mld NOK. Główną rolę odegrały duże transakcje związane z dostawami sprzętu do projektów morskiej energetyki wiatrowej, a także wzrost eksportu rafinowanych produktów ropopochodnych o prawie 50 proc., do poziomu 4,3 mld NOK.



W tym samym czasie eksport ryb, w tym łososia, skorupiaków i dorsza, wzrósł o 9,2 proc., osiągając wartość 12,7 mld NOK. Silniejsza korona (o 0,5 proc. według indeksu I44) wpływała na obniżenie przychodów eksporterów przy równoczesnym ułatwieniu importu tańszych dóbr.

Gospodarka kontynentalna na przestrzeni ostatnich lat.Il. SSB