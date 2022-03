Wojna uderzy w norweską gospodarkę? Fundusz Naftowy zarobi krocie na wzroście cen ropy i gazu

Choć minister finansów uważa, że na razie jest zbyt wcześnie, by ferować wyroki co do przyszłości gospodarki, przyznaje, że Norwegia skorzysta na wysokich cenach surowców./zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/Arild

- Destabilizacja, jaką niesie za sobą wojna w Ukrainie, ma wpływ na małą, otwartą gospodarkę, taką jak norweska - mówi minister finansów Trygve Slagsvold Vedum. Przyszłość dla Norwegii nie maluje się jednak w czarnych barwach - dzięki wzroście cen surowców wartość Oljfeondet może w 2022 wzrosnąć o kilkaset miliardów koron.

23 lutego w Brukseli premier Norwegii Jonas Gahr Støre zapowiedział, że norweski gaz ma stanowić alternatywę dla UE. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała, że Unia jest zdeterminowana, by uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. - Norweski eksport gazu do Europy idzie pełną parą, firmy produkujące gaz na norweskim szelfie sprzedają cały gaz, jaki są w stanie wyprodukować na rynku - zapewnia Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii.

Trzeba liczyć się z reakcją Rosji na nałożony na nią pakiet europejskich sankcji gospodarczych, podkreślił premier. - Rosja może uderzyć też w norweskie interesy, musimy być na to przygotowani - cytuje słowa Støre agencja prasowa NTB. 27 lutego szef rządu zapowiedział, że Norwegia dołącza do unijnych sankcji wobec Rosji.

Fundusz nie straci

Choć minister finansów uważa, że na razie jest zbyt wcześnie, by ferować wyroki co do długoterminowych perspektyw dla gospodarki, przyznaje, że Norwegia skorzysta na wysokich cenach surowców. Zgadza się z tym także Tangen. - Trudno w takiej sytuacji mówić o pozytywach, ale ze względu na wysokie ceny ropy i gazu prawdopodobnie w tym roku, po kilku latach wypłat, zobaczymy napływ kapitału do funduszu. […] Szacujemy, że w tym roku do kasy Oljefondet wpadnie kilkaset miliardów koron - podsumowuje.