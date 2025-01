Styczeń nie należy do korony norweskiej. Roczne statystyki nie pozostawiają złudzeń

Korona norweska jest blisko 10 proc. tańsza niż na początku 2024 roku, wynika z analizy kursu dolara amerykańskiego. Słabość waluty widoczna jest także wobec innych jednostek. Podobne zawirowania można odnotować w porównaniu z euro i złotówką.

7 stycznia po południu polski złoty kosztował średnio 2,76 NOK. W skali tygodniowej i miesięcznej niemal nie zmienił wartości. W ujęciu rocznym podrożał o blisko 6,50 proc. Na początku 2024 roku kosztował około 2,60 NOK. Od 1 do 7 stycznia złotówka zamyka się w przedziale 2,73-2,76 NOK. Ponad 4,00 proc. droższe niż przed rokiem pozostaje euro. Choć od początku roku cena waluty spadła o blisko 0,50 proc. i tak utrzymuje pułap przekraczający 11,70 NOK. 7 stycznia wyceniano je na średnio 11,73 NOK. Najważniejszy pieniądz Europy otworzył Nowy Rok w przedziale 11,78-11,79 NOK i spadł w ciągu doby do 11,66 NOK. Od tamtego momentu następuje wzrost.

Dolar (ponownie) rośnie w siłę

7 stycznia dolar amerykański kosztował średnio 11,29 NOK. To 9,60 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Choć od początku roku wartość zmalazł z 11,40 NOK do 11,23 NOK - za sprawą doniesień zza oceanu - amerykański pieniądz ponownie rośnie w siłę. 6 stycznia Donald Trump zdementował plotki sugerujące, że złagodzi pierwotne plany polityki celnej. Treść artykułu Washington Post, która przyczyniła się do osłabienia waluty, nazwał fałszywą. W trakcie kampanii wyborczej i po zwycięstwie Donald Trump zapowiedział podniesienie ceł o 10–20 proc. na wszystkie towary importowane do Stanów Zjednoczonych.