Co dalej z koroną norweską? W grę wchodzi inflacja, stopy procentowe i... Trump

Czy korona norweska znajdzie sposób na stabilizację, czy czekają ją dalsze turbulencje? Kurs waluty nadal budzi niepokój, a żadna z instytucji nie zajęła w sprawie wyraźnego stanowiska.

Pytania dotyczące kursu korony norweskiej zadają m.in. media branżowe. Redakcja E24 zwróciła się z pytaniami do Idy Wolden Bache, prezeski Norges Bank. Ta podkreśliła, że zarządzanie docelowym kursem korony norweskiej nie jest zadaniem norweskiego banku centralnego. – Należy to podkreślić – przyznała. Dodała także, że instytucja nie zgodziła się na obniżkę stóp procentowych m.in. przez wzgląd na krajową walutę. – Gdybyśmy teraz mieli zaskoczyć rynek gwałtowną obniżką stóp procentowych, prawdopodobnie doprowadzilibyśmy do osłabienia korony – mówi Wolden Bache w rozmowie z E24.

Karty rozdaje dolar i... Donald Trump?

Jeszcze przed wynikiem wyborów prezydenckich w USA eksperci zwracali uwagę, że duży wpływ na gospodarkę Norwegii będzie miał nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Tuż po wyborze na stanowisko Donalda Trumpa prognozy potwierdziły się. Dolar amerykański wielokrotnie bił roczny rekord wartości i osiągnął najlepszy wynik od marca 2020 roku, czyli pandemii koronawirusa.



Wiele wyjaśni się po 20 stycznia, czyli po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA. Norwegia, jako duży eksporter ropy naftowej i gazu, jest silnie zależna od globalnych cen surowców. Powrót Trumpa do polityki, szczególnie w roli prezydenta USA, będzie skutkować zmianami w amerykańskiej polityce energetycznej, takimi jak wsparcie dla sektora wydobywczego czy wycofanie się z globalnych porozumień klimatycznych. To mogłoby wpłynąć na popyt i ceny surowców, co Norwegia odczułaby bezpośrednio m.in. wahaniami kursu korony norweskiej.



3 stycznia cena dolara amerykańskiego wynosiła średnio 11,37 NOK. To 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. W tym samym czasie euro podrożało o 3,5 proc., do poziomu 11,71 NOK.