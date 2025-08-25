  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Støre z wizytą w Kijowie. Norwegia zadba o ukraińskie niebo

Emil Bogumił

25 sierpnia 2025 11:04

Støre z wizytą w Kijowie. Norwegia zadba o ukraińskie niebo

Premiera powitał w poniedziałek szef sztabu Zełenskiego Andrij Jermak. Fot. Anne Kristin Hjukse/Statsministerens kontor

Premier Norwegii, Jonas Gahr Støre, odwiedza w poniedziałek stolicę Ukrainy, Kijów, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim oraz premier Juliją Swyrydenko w obliczu nasilających się ataków rosyjskich. Równocześnie Norwegia, we współpracy z Niemcami, przeznacza na wsparcie dla ukraińskiego systemu obrony przeciwrakietowej kwotę odpowiadającą siedmiu mld NOK.

Premier Jonas Gahr Støre przebywa z wizytą w Kijowie 25 sierpnia 2025 roku. W programie wizyty przewidziane są spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premier Swyrydenko. W odpowiedzi na nasilenie rosyjskich ataków – w szczególności dronowych i rakietowych – Norwegia podkreśla konieczność wzmacniania presji na Rosję oraz wspierania procesu pokojowego i zabezpieczeń dla Ukrainy. 

Jak poinformowała norweska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wizyta odbywa się na zaproszenie prezydenta Zełeńskiego. W komunikacie potwierdzono, że kraj fiordów wspiera starania Donalda Trumpa dotyczące negocjacji pokojowych.
Støre: Norwegia bierze udział w dyskusjach na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Siedem mld NOK na obronę nieba

24 sierpnia 2025 roku rząd Norwegii poinformował o wsparciu Ukrainy w postaci sprzętu przeciwlotniczego o wartości siedmiu mld NOK. W ramach tej sumy, razem z Niemcami, zostanie sfinansowany zakup dwóch systemów Patriot wraz z pociskami. Ponadto Norwegia wspiera zakup radarów antylotniczych od niemieckiego producenta Hensoldt oraz systemów od firmy Kongsberg.

Władze wskazują, że celem wsparcia jest ochrona ukraińskiej ludności cywilnej, infrastruktury oraz wojsk przed rosyjskimi atakami lotniczymi. Tego rodzaju wsparcie jest elementem szerokiej współpracy wojskowej między Norwegią i Niemcami na rzecz Ukrainy.
Na zdjęciu: system przekazywany przez Norwegię i Niemcy na rzecz Ukrainy.

Na zdjęciu: system przekazywany przez Norwegię i Niemcy na rzecz Ukrainy.Materiały prasowe NATO

Patrioty i radary w służbie Ukrainy

Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, celem dostarczenia Patriotów i radarów jest istotne wzmocnienie ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Systemy mają zostać przekazane Ukrainie możliwie szybko, po ich dostarczeniu z Niemiec. Równocześnie USA potwierdziło, że zastąpi systemy przekazane Ukrainie, co umożliwia Niemcom i Norwegii trwałość wsparcia.

Minister obrony Tore O. Sandvik zaznaczył, że środki te są kluczowe do ochrony zarówno personelu wojskowego, jak i infrastruktury krytycznej. Z kolei niemiecki minister obrony Boris Pistorius wyraził wdzięczność za bliską współpracę z Norwegią oraz wspólne wzmocnienie ukraińskiej obrony.
