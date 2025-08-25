Støre z wizytą w Kijowie. Norwegia zadba o ukraińskie niebo
25 sierpnia 2025 11:04
Premiera powitał w poniedziałek szef sztabu Zełenskiego Andrij Jermak. Fot. Anne Kristin Hjukse/Statsministerens kontor
Jak poinformowała norweska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wizyta odbywa się na zaproszenie prezydenta Zełeńskiego. W komunikacie potwierdzono, że kraj fiordów wspiera starania Donalda Trumpa dotyczące negocjacji pokojowych.
Siedem mld NOK na obronę nieba
Władze wskazują, że celem wsparcia jest ochrona ukraińskiej ludności cywilnej, infrastruktury oraz wojsk przed rosyjskimi atakami lotniczymi. Tego rodzaju wsparcie jest elementem szerokiej współpracy wojskowej między Norwegią i Niemcami na rzecz Ukrainy.
Patrioty i radary w służbie Ukrainy
Minister obrony Tore O. Sandvik zaznaczył, że środki te są kluczowe do ochrony zarówno personelu wojskowego, jak i infrastruktury krytycznej. Z kolei niemiecki minister obrony Boris Pistorius wyraził wdzięczność za bliską współpracę z Norwegią oraz wspólne wzmocnienie ukraińskiej obrony.
