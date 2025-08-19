Støre: Norwegia bierze udział w dyskusjach na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy
19 sierpnia 2025 10:21
Na zdjęciu: spotkanie poświęcone gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy (18.08.2025). Fot. Simon Dawson / No 10 Downing Street
Ukraina tematem nr 1 w Norwegii
Mimo to, nie zapadły żadne konkretne decyzje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa ani warunków ewentualnych negocjacji z Rosją. Jak podano, temat przekazania terytoriów nie był poruszany publicznie, aby nie wzmacniać rosyjskiej narracji.
Na zdjęciu: wizyta Wołodymyra Zełeńskiego w Oslo (marzec 2025).Fot. Statsministerens kontor, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)
Norwegia w jednym rzędzie z Polską
Spotkanie odbędzie się w gronie przedstawicieli kilkunastu państw, a jego celem będzie omówienie dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa. Rozmowy dotyczyć mają także roli USA w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa Ukrainy po ewentualnym zakończeniu działań wojennych.
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.