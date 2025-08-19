Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Støre: Norwegia bierze udział w dyskusjach na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Emil Bogumił

19 sierpnia 2025 10:21

Kopiuj link
1
Støre: Norwegia bierze udział w dyskusjach na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Na zdjęciu: spotkanie poświęcone gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy (18.08.2025). Fot. Simon Dawson / No 10 Downing Street

Premier Jonas Gahr Støre potwierdził, że Norwegia bierze udział w międzynarodowych rozmowach na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zakończeniu wojny. Jak zaznaczył, kluczowe jest wspieranie i finansowanie ukraińskiej armii, aby kraj ten mógł samodzielnie się bronić.

W rozmowie z TV2 Støre podkreślił, że podstawą jakiejkolwiek gwarancji bezpieczeństwa jest posiadanie przez kraj własnej armii, zdolnej do codziennej obrony. Dodał, że Europa i USA muszą działać wspólnie, aby zapewnić wiarygodność przyszłych ustaleń. Zwrócił także uwagę, że strona rosyjska nie wykazuje na razie żadnych oznak gotowości do rozważenia zawieszenia broni. W ocenie norweskiego premiera kluczowe jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, aby wywrzeć odpowiednią presję na Moskwę.
Wspólny front północy: kraje nordyckie sfinansują amerykańską broń dla Ukrainy

Ukraina tematem nr 1 w Norwegii

Komentarz opublikowany w NRK przez Sigurda Falkenberga Mikkelsena wskazuje, że poniedziałkowe spotkanie w Białym Domu przebiegło w lepszej atmosferze niż poprzednie rozmowy Trumpa z Zełenskim. Autor zauważył, że europejscy przywódcy oraz prezydent Ukrainy dostosowali się do stylu Trumpa, starając się unikać konfrontacji i podkreślając wspólne stanowisko.

Mimo to, nie zapadły żadne konkretne decyzje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa ani warunków ewentualnych negocjacji z Rosją. Jak podano, temat przekazania terytoriów nie był poruszany publicznie, aby nie wzmacniać rosyjskiej narracji.
Na zdjęciu: wizyta Wołodymyra Zełeńskiego w Oslo (marzec 2025).

Na zdjęciu: wizyta Wołodymyra Zełeńskiego w Oslo (marzec 2025).Fot. Statsministerens kontor, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Norwegia w jednym rzędzie z Polską

We wtorkowy poranek norweskie media zwróciły uwagę, że Polska zwołała nowe spotkanie państw wspierających Ukrainę w ramach tzw. Koalicji Chętnych. Władze w Warszawie podkreśliły, że konieczne jest wypracowanie wspólnych działań, które pozwolą skoordynować dostawy wsparcia militarnego.

Spotkanie odbędzie się w gronie przedstawicieli kilkunastu państw, a jego celem będzie omówienie dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa. Rozmowy dotyczyć mają także roli USA w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa Ukrainy po ewentualnym zakończeniu działań wojennych.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Anonimowy
49 minut temu
Nasi politycy się kłócą , który jest ważniejszy . Lecz niestety obydwie partie są marionetkami w układance i po pychadłami . Od dawien dawna traktują nas jak lokajów . A my się kłócimy dalej o tych komuchów i ich przodków komunistycznych , którzy okradają kraj i żerują na nas . Żenujący to jesteśmy my Polacy , że dajemy się nabierać ( nie chce nikogo urazić , bo kocham swój kraj , ale stwierdzam fakt )...
0
Odpowiedz

