Stopy procentowe w Norwegii. Norges Bank daje sygnał do zmiany

Norges Bank podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Instytucja zwraca uwagę, że to początek „ostrożnej normalizacji”. Jeśli sytuacja gospodarcza potwierdzi obecne prognozy, spadek będzie kontynuowany jeszcze w 2025 roku.

Komitet ds. polityki pieniężnej i stabilności finansowej zdecydowanie opowiedział się za obniżką stopy głównej o 0,25 pkt proc. Obecny poziom – 4,25 proc. – obowiązuje od 20 czerwca 2025 roku. Decyzja wynika z obserwowanego spadku inflacji i wyhamowania tempa wzrostu cen, które okazały się niższe, niż oczekiwano w marcu tego roku. Szefowa Norges Bank, Ida Wolden Bache, zaznacza, że choć pandemia została już dawno zażegnana, inflacja wciąż przekracza cel na poziomie 2 proc., a na obecnym etapie nie ma mowy o powrocie do sytuacji sprzed dekady poprzedzającej COVID-19. Bank centralny prowadzi politykę wyhamowywania gospodarki – stopa od grudnia 2023 była podwyższana, aby przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi cen. Obniżka o 0,25 pkt ma być pierwszym krokiem w kierunku powrotu do stanu równowagi.

Stopy procentowe w Norwegii. Dlaczego doszło do obniżki?