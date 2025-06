Korona norweska przebiła „barierę psychologiczną”. To pierwsza taka sytuacja od ponad dwóch lat

Cena dolara amerykańskiego spadła do średniego poziomu 9,87 NOK. To najniższa wartość od stycznia 2023 roku. Ekonomiści mówią o m.in. efektach polityki handlowej prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa.

Średnia cena dolara amerykańskiego poniżej 10 NOK utrzymuje się od czwartku, 12 czerwca (9,93 NOK). Do 16 czerwca obniżył się do poziomu 9,87 NOK. To pierwszy spadek poniżej 10 USD od lipca 2023 roku i najniższa cena od stycznia 2023 roku (9,82 NOK). Średni spadek kursu najważniejszej waluty świata wynosi 13,30 proc. od początku roku i 5,30 proc. w skali miesiąca. W ciągu ostatnich siedmiu dni dolar amerykański potaniał o 2,40 proc.



W 2025 roku dolar amerykański podrożał do poziomu około 11,50 NOK (pierwsza połowa stycznia), by następnie stracić około 1,70 NOK. Sytuacja nie wynika z dużej poprawy wartości korony norweskiej, a ogólnej słabości waluty zza oceanu. Jednocześnie, obecnych warunków nie można porównywać do historycznie pozytywnych na rzecz korony norweskiej. Dolar był już słabszy m.in. w latach 2020-2022, kiedy jego wartość wielokrotnie dobijała do poziomu 8,20 NOK. W przeszłości zdarzały się sytuacje powodujące spadek ceny do nieco powyżej 5,00 NOK.