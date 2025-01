Stabilnie, ale gorzej niż przed pandemią: ponad 4500 norweskich firm zbankrutowało w ciągu roku

Dane dotyczące upadłości opublikowane przez Norweski Urząd Statystyczny (SSB) pokazują, że w 2024 r. w kraju fiordów złożono łącznie 4543 wnioski o ogłoszenie bankructwa, podczas gdy w 2023 r. liczba ta wyniosła 4517, co oznacza niewielki wzrost.

– Niepokoje na całym świecie, w tym groźby wprowadzenia taryf celnych przez Trumpa, wpływają na norweską gospodarkę. Dlatego też środowisko biznesowe potrzebuje przewidywalnych i stabilnych warunków ramowych – powiedział Rune Aale-Hansen, dyrektor generalny stowarzyszenia branżowego Regnskap Norge, w komentarzu do danych norweskiego urzędu statystycznego.

W związku z tym stowarzyszenie wzywa do uproszczenia przepisów i proponuje środki, które obniżą koszty administracyjne dla przedsiębiorstw o ​​30 miliardów koron. Rząd ze swojej strony zamierza do jesieni zmniejszyć tę kwotę o 11 miliardów koron, ale na razie udało się to osiągnąć jedynie na poziomie 3,4 miliarda.