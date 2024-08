Spadnie inflacja i... realny wzrost płac. Znamy prognozy na 2025 rok

Realny wzrost płac zmaleje w 2025 roku, wynika z najnowszych prognoz Norges Bank. Niższe oczekiwania dotyczące zarobków mają ułatwić bankowi centralnemu obniżkę stóp procentowych. Wskazują także, że wzrost cen nie będzie duży.

Według wyliczeń Norges Bank dynamika płac realnych, czyli wzrost pensji minus podwyżka cen wyniesie w 2025 roku do 0,9 proc. Oznacza to spadek z 1,4 proc. w 2024 roku. Jak czytamy w ostatniej publikacji banku centralnego, to pozytywna wiadomość dla organów dbających o politykę fiskalną państwa. Dzięki temu mogą pewniej podejść do kwestii obniżenia stóp procentowych. Ekonomiści Norges Bank przyznają, że wyższe płace niosą ze sobą ryzyko równie wysokiej inflacji.