Spada wartość korony norweskiej: waluta reaguje na wybory prezydenckie w USA

Po raz kolejny spadła wartość korony norweskiej w stosunku do dolara amerykańskiego oraz euro. Na wahania ceny mają wpływ przede wszystkim wybory odbywające się w Stanach Zjednoczonych. W wielu regionach kraju, różnice między kandydatami są niewielkie i czas oczekiwania na wynik może wydłużyć się. Tego typu sytuacji nie przyjmuje pozytywnie gospodarka oraz rynek walutowy.

W środę rano, 4 listopada, dolar amerykański kosztował 9,50 korony norweskiej. Waluta osłabiła się o 13 øre. Poprzedniej nocy spadki sięgały 20 øre. Korona osłabiła się również w stosunku do euro, które kosztowało rano 11,09 NOK. To wyraźne pogorszenie w porównaniu z ostatnimi dniami października, kiedy wartość euro wahała się od 10,84 NOK do 11 NOK. Na przestrzeni ostatnich tygodni stosunek polskiej i norweskiej waluty nie zmienił się. Za 1 PLN kupimy średnio 2,42 NOK.

W najbliższych tygodniach międzynarodowa gospodarka oraz rynki walutowe będą uzależnione od informacji wyborczych spływających z USA. Według danych agencji The Associated Press z godziny 10:45, w wyścigu o fotel prezydenta USA wygrywa Joe Biden, kandydat Partii Demokratycznej. W stanach wahających się przoduje jednak urzędująca głowa państwa, Donald Trump. Wszystko wskazuje na to, że zwycięstwo jednego z nich będzie minimalne. Oznacza to kwestionowanie wyników i długie liczenie głosów. Negatywnie wpłynie to na międzynarodową gospodarkę, w tym ceny ropy oraz kurs korony norweskiej.



W Stanach Zjednoczonych prezydent nie jest wybierany w wyborach powszechnych. Głosujący wskazują elektorów, którzy wybierają następnie głowę państwa. Jeśli dany kandydat wygra w poszczególnym stanie, przejmuje pełną pulę głosów elektorskich. Nie są one dzielone proporcjonalnie, tak jak np. w europejskich ordynacjach wyborczych.