Słaby kurs korony i wysokie stopy procentowe winą Norges Bank? „Mógł działać szybciej”

Prezeska Norges Bank Ida Wolden Bache odpowiadała na pytania parlamentarzystów w trakcie posiedzenia Komisji Finansów. Rozmowa dotyczyła polityki fiskalnej Norwegii. W kraju fiordów nie milkną także echa Norges Bank Watch 2024. Raport obwinia bank centralny za obecną sytuację w państwie.

Korona norweska bez szans na poprawę. Co dalej z walutą Norwegii?

Główny przyczyny słabego kursu korony norweskiej

Ida Wolden Bache zaznaczyła 7 maja, że na słaby kurs korony norweskiej mają wpływ czynniki krajowe, jak i międzynarodowe. Z rozmów z bankami działającymi międzynarodowo, wynika, że na pieniądz kraju fiordów mają wpływ stopy procentowe, cena ropy naftowej oraz ogólna sytuacja na rynkach finansowych. Dodała także, że gdyby Norges Bank nie podniósł stóp procentowych do poziomu 4,5 proc. to kurs korony norweskiej wyglądałby obecnie jeszcze gorzej.



W Norwegii nie milkną echa kwietniowego Raportu o Rynkach Finansowych. Ministerstwo Finansów powołało się w nim na dokument Norges Bank Watch 2024, który opisuje działania banku centralnego w 2023 roku. Wynika z niego, że przedstawiciele Norges Bank byli stale zaskakiwani słabą koroną norweską. Decyzje o podnoszeniu stóp procentowych miały być podejmowane zbyt wolno i zbyt późno. Krajowa instytucja oskarżana jest o działanie opóźnione w stosunku do najważniejszych partnerów handlowych kraju fiordów.