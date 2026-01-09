Setki NOK więcej za jeden koszyk. Zakupy droższe o nawet 20 procent
09 stycznia 2026 11:11
To nie są dobre wiadomości dla zarabiających w NOK, a wydających w innych walutach. Fot. Nils S. Aasheim/Norges Bank, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)
Droższa korona i droższe zakupy
Słabsza norweska waluta uderza w popularny handel przygraniczny. Dotyczy to zwłaszcza dużych zakupów spożywczych i wyrobów akcyzowych. Różnice cenowe, które przez lata przyciągały Norwegów do Szwecji, wyraźnie się zmniejszyły. Dla wielu klientów oznacza to mniejszą opłacalność wyjazdów.
Szwedzka korona zyskuje, norweski handel przy granicy traci.Fot. materiały prasowe CH Strömstad (zdjęcie poglądowe)
Ropa i gospodarka w tle
Dla Szwecji niższe ceny ropy są korzystne. Tamtejsza gospodarka od dłuższego czasu radziła sobie słabiej. Riksbank znacząco obniżył stopy procentowe, a państwo wprowadziło duże ulgi podatkowe. Perspektywy wzrostu oceniane są jako lepsze niż w Norwegii, gdzie rozwój opiera się głównie na wydatkach publicznych i konsumpcji.
