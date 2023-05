Rząd szasta pieniędzmi z ropy, uważa największa norweska organizacja pracodawców

11 maja Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zrewidowanego budżetu na 2023 rok, zgodnie z którym Norwegia ma zwiększyć poziom wykorzystania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ropy naftowej. Konfederacja Norweskich Przedsiębiorców (NHO) uważa, że rząd wydaje zbyt dużo, a pieniądze płyną strumieniem nie tam, gdzie trzeba.

Propozycja nowelizacji budżetu państwa zakłada zwiększenie wydatków publicznych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego opodatkowania przedsiębiorstw. - Kiedy rząd decyduje się na zwiększenie wydatków publicznych i jednocześnie utrzymanie obciążeń podatkowych biznesu, dotyka to firm w całym kraju - uważa prezes NHO, Ole Erik Almlid.

Fundusz Naftowy jak skarbonka bez dna

Rząd Jonasa Gahr Støre chce wykorzystać o 56 mld koron z Funduszu Naftowego więcej, niż zakładano w październiku ubiegłego roku. Łącznie z kasy Oljefondet rządzący wyciągną prawie 373 mld koron (ok. 3 proc. jego wartości) w skali roku. Według NHO to sytuacja bez precedensu. - Rząd chce wydać tyle pieniędzy z ropy, że osiągnie szczyt w tzw. zasadzie działania, mimo że znaczna część tych środków zostanie wykorzystana za granicą - mówi Ole Erik Almlid. Dodaje, że Konfederacja jest zaniepokojona presją, jaką taki ruch wywoła w norweskiej gospodarce - może np. oznaczać, że stopy procentowe wzrosną bardziej, niż zakładał Norges Bank, tym bardziej, że rząd podwoił swoje szacunki wzrostu cen do 5,4 proc. od jesieni ubiegłego roku powyżej limitu z porozumienia płacowego na poziomie 5,2 proc. - Wyższy wzrost cen i wyższe stopy procentowe uderzają bezpośrednio w spółki - dodaje prezes NHO.