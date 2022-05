Rząd liczy na wyższe dochody ze sprzedaży ropy naftowej. Do budżetu wpłynie niemal bilion koron

W zrewidowanym budżecie państwa na 2022 rok znalazły się nowe szacunki dotyczące wpływów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu. Rząd przewiduje, że eksport surowców przyniesie 933 mld NOK dochodu. To 325 proc. więcej niż w 2021 roku.

Takie wpływy umożliwią wysokie ceny ropy naftowej i gazu, które obserwowane są od drugiej połowy 2021 roku. Jak wynika z szacunków, utrzymają się one także w nadchodzących miesiącach. – Przemysł naftowy zapewnia dochody, które pokrywają cele realizacji założeń państwa opiekuńczego. Rząd będzie go dalej rozwijać, prowadząc politykę, która może przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i powiększania dobrobytu całego kraju – skomentował minister ropy naftowej i energii Terje Aasland.