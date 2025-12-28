  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Rynek walutowy pod lupą. Złotówka z historycznie wysokimi wskazaniami

Redakcja

28 grudnia 2025 10:02

Rynek walutowy pod lupą. Złotówka z historycznie wysokimi wskazaniami

Eksperci wskazują na możliwość stopniowego umocnienia korony w kolejnych miesiącach. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Korona norweska pozostaje na historycznie słabych poziomach. Kurs EUR wobec NOK pod koniec grudnia jest zbliżony do poziomu z początku 2025 r. Presja na norweską walutę może stopniowo słabnąć. Wpływ na sytuację mają decyzje banku centralnego, warunki globalne oraz płynność rynku walutowego.

Według danych Infront w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia jedno euro kosztowało około 11,80 NOK. Oznacza to lekkie umocnienie korony w porównaniu z najsłabszymi poziomami z ostatniego okresu.

Podczas ostatniego posiedzenia 18 grudnia Norges Bank pozostawił stopy procentowe bez zmian. Po tej decyzji kurs EUR chwilowo przekroczył poziom 12 NOK.
UE zmusi Norwegię do zmiany prawa? Rządzący chcą nie dopuścić do nowych przepisów

Ograniczony potencjał wzrostu euro

Nordea Markets ocenia, że potencjał dalszego umocnienia euro wobec korony jest ograniczony. Starsza strateg w Nordea Markets, Sara Midtgaard, zwraca uwagę na niską płynność rynku walutowego pod koniec roku.

Taka sytuacja sprzyja silniejszym wahaniom kursów w okresie świąteczno-noworocznym. Według prognoz banku, kurs euro może spaść w kierunku 11,75 NOK w pierwszym kwartale.

W grudniu zmieniła się także sytuacja polskiego złotego. 10 grudnia waluta przekroczyła poziom 2,80 NOK i wzrosła do 2,84 (16-17 grudnia). W ostatnich dniach grudnia stabilizuje się w przedziale 2,79-2,81 NOK.
W grudniu złotówka utrzymywała się na poziomie 2,77-2,84 NOK. To historycznie wysokie wskazania.

W grudniu złotówka utrzymywała się na poziomie 2,77-2,84 NOK. To historycznie wysokie wskazania.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Sytuacja dolara jest inna

Odmiennie kształtuje się sytuacja dolara amerykańskiego, który od początku roku osłabił się wobec wielu walut, w tym korony. Kurs USD spadł o ponad 12 proc. i obecnie utrzymuje się około 10 NOK.

DNB Carnegie wskazuje, że wcześniejsza presja na koronę wynikała m.in. z niskiej skłonności do ryzyka, zmian oczekiwań dotyczących stóp procentowych oraz czynników sezonowych. Według banku część z tych czynników może stracić znaczenie po przełomie roku.
Norwegia zmienia prawo. Szereg zmian wejdzie w życie od 2026 roku

Ropa i planowane zakupy waluty

Wsparciem dla norweskiej waluty mogą być także planowane działania Norges Banku oraz sytuacja na rynku ropy. Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje ceny ropy w przedziale 55–60 dolarów za baryłkę w pierwszym kwartale.

Od 2 stycznia bank centralny ma rozpocząć codzienne zakupy waluty o wartości 950 mln NOK. Według Nordea działania te mogą w pewnym stopniu wesprzeć kurs korony w kolejnych miesiącach.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

