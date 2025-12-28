Rynek walutowy pod lupą. Złotówka z historycznie wysokimi wskazaniami
28 grudnia 2025 10:02
Eksperci wskazują na możliwość stopniowego umocnienia korony w kolejnych miesiącach. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podczas ostatniego posiedzenia 18 grudnia Norges Bank pozostawił stopy procentowe bez zmian. Po tej decyzji kurs EUR chwilowo przekroczył poziom 12 NOK.
Ograniczony potencjał wzrostu euro
Taka sytuacja sprzyja silniejszym wahaniom kursów w okresie świąteczno-noworocznym. Według prognoz banku, kurs euro może spaść w kierunku 11,75 NOK w pierwszym kwartale.
W grudniu zmieniła się także sytuacja polskiego złotego. 10 grudnia waluta przekroczyła poziom 2,80 NOK i wzrosła do 2,84 (16-17 grudnia). W ostatnich dniach grudnia stabilizuje się w przedziale 2,79-2,81 NOK.
W grudniu złotówka utrzymywała się na poziomie 2,77-2,84 NOK. To historycznie wysokie wskazania.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Sytuacja dolara jest inna
DNB Carnegie wskazuje, że wcześniejsza presja na koronę wynikała m.in. z niskiej skłonności do ryzyka, zmian oczekiwań dotyczących stóp procentowych oraz czynników sezonowych. Według banku część z tych czynników może stracić znaczenie po przełomie roku.
Ropa i planowane zakupy waluty
Od 2 stycznia bank centralny ma rozpocząć codzienne zakupy waluty o wartości 950 mln NOK. Według Nordea działania te mogą w pewnym stopniu wesprzeć kurs korony w kolejnych miesiącach.
