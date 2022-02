Rynek reaguje na rosyjską agresję. Cena za baryłkę ropy przekroczyła 100 dolarów

Światowa gospodarka zareagowała na rosyjską inwazję na Ukrainę. 24 lutego zmiany odczuły m.in. moskiewska giełda, rosyjskie spółki oraz kurs rubla. Agresja Rosji wywołała również poruszenie na rynku ropy. Baryłka brent po raz pierwszy od 2014 roku przekroczyła 100 dolarów.

Dalsze wzrosty niemal pewne

Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek ceny ropy. Unia Europejska oraz inne organizacje i państwa zapowiedziały sankcje gospodarcze wymierzone w Rosję. Do podjęcia stanowczych działań wezwał także Wiaczesław Jaciuk, ambasador Ukrainy w Norwegii. – Od skutecznej reakcji wszystkich członków wspólnoty euroatlantyckiej zależy nie tylko życie i bezpieczeństwo narodu ukraińskiego, ale także bezpieczeństwo całej Europy i przyszłość obecnego porządku światowego. Ukraina prosi swoich partnerów, w tym Norwegię, o natychmiastowe działanie – zwraca uwagę w oświadczeniu wysłanym do mediów.