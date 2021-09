Rośnie płaca minimalna w Polsce: przy obecnej inflacji podwyżki nic nie dadzą?

Polski rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Po raz pierwszy w historii przekroczy ono kwotę trzech tys. złotych. Nowe rozwiązanie nie zadowala wszystkich zaangażowanych w sprawę stron. Mieszane uczucia na temat zmian mają zarówno ekonomiści, przedsiębiorcy oraz pracownicy.

– Po raz pierwszy, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, stawka minimalnego wynagrodzenia od pierwszego stycznia 2022 r. będzie wynosiła ponad trzy tys. Będzie to dokładnie 3010 zł, a więc wzrost minimalnego wynagrodzenia o 210 zł, w porównaniu do tego roku, co stanowi 7,5 proc. – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł względem 2021 roku.



Szefowa resortu poinformowała także, że minimalną płacę w Polsce pobiera blisko 2 mln 400 tys. osób. Zmiany mają sprawić, że zyskają one w skali roku w sumie 4,5 mld złotych.