Rosnące bezrobocie czy fala bankructw. Tak covid-19 może zmienić Norwegię

Pandemia koronawirusa to temat, który już od wielu tygodni jest numerem jeden wśród mieszkańców, polityków i mediów w kraju fiordów. Zaostrzająca się sytuacja i coraz szerzej wprowadzane obostrzenia są bowiem nie tylko aktualnym wyzwaniem, ale też problemem, który może na długo zmienić obraz Norwegii – jeśli obecny stan utrzyma się przez wiele miesięcy, wszystko wskazuje na to, że będzie to oznaczać bardzo poważne straty finansowe, falę bankructw i znaczny wzrost bezrobocia.

Pierwsze tygodnie dla mieszkańców Norwegii mogą być przede wszystkim czasem na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji i dostosowanie do wprowadzanych ograniczeń. Prawdziwy problem dla wielu osób pojawi się dopiero w momencie, kiedy skończy się czas płatnego permitteringu , czyli przymusowego zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych lub innych źródeł tymczasowego dochodu. Ta sytuacja może odbić się wyjątkowo silnie na osobach, które posiadają kredyty hipoteczne. Eksperci podkreślają, że w krajach, takich jak Norwegia, gdzie zadłużenie mieszkańców jest wyjątkowo wysokie, wiele osób może już niedługo zmagać się z dużymi problemami ze spłatą zobowiązań i znacząco odczuć pogorszenie jakości życia.

Fala bankructw

Jeśli obecna sytuacja epidemiologiczna się utrzyma, dopiero po kilku miesiącach można będzie zaobserwować prawdziwą falę masowych bankructw i rosnącego bezrobocia. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory utrzymywali się z oszczędności, mogą ze względu na długotrwały brak dochodów zostać zmuszeni do zamknięcia działalności.



– Jeśli będziemy musieli zamknąć jeszcze więcej, będziemy produkować mniej, a w efekcie będziemy biedniejsi – zapowiada Harald Magnus Andreassen ze SpareBank1 Markets.



Podkreśla jednak, że pieniądze zainwestowane obecnie przez władze, pozwolą stanąć Norwegii na nogi w momencie, kiedy uda się pokonać wirusa.



Również dla polskich imigrantów zarobkowych w Norwegii sytuacja może mieć poważne konsekwencje – spadająca liczba miejsc pracy może bowiem oznaczać, że wielu Polaków będzie zmuszonych wrócić do kraju ze względu na dużo mniejsze szanse znalezienia pracy. Osłabiający się kurs korony, który wynosi obecnie 0,38, może też sprawić, że emigracja zarobkowa do kraju fiordów będzie po prostu nieopłacalna – zarobione tam pieniądze będą miały bowiem dużo mniejszą wartość niż jeszcze kilka lat temu.