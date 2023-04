Rolls-Royce chce zbudować elektrownię jądrową w Norwegii. Brał pod uwagę także Polskę

Brytyjski Rolls-Royce stawia sobie za cel zbudowanie 200 małych elektrowni jądrowych (SMR) do 2050 roku. Niektóre z nich, zdaniem firmy, będą zlokalizowane w Norwegii.

Rolls-Royce zidentyfikował rynki, które jego zdaniem są najbardziej atrakcyjne pod kątem inwestycji w energetykę jądrową: środkową część Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Czech i Polski, oraz kraje nordyckie: Finlandię, Szwecję i Norwegię.



Moduły do ​​elektrowni jądrowej będą produkowane we własnych fabrykach Rolls-Royce'a. Następnie zostaną przewiezione do miejsca lokalizacji i zmontowane jak klocki Lego. Jak dotąd żadna firma nie zbudowała działającego SMR. Rolls-Royce zamierza uruchomić swoją małą elektrownię w Wielkiej Brytanii do 2031 roku.