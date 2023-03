Nie będzie NorthConnect. Norwegia ostatecznie odrzuca wniosek o budowę łącza energetycznego

Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii odrzuciło wniosek o pozwolenie na budowę podmorskiego kabla energetycznego między Norwegią a Szkocją. Projekt NorthConnect miałby mieć przepustowość 1400 megawatów.

Jak wyjaśnił minister energii Terje Aasland, Norwegia potrzebuje mocy produkcyjnych w elektrowniach wodnych i nie będzie ich wykorzystywać do dalszego eksportu. Chociaż w 2019 roku Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) ocenił pomysł jako opłacalny społeczno-ekonomicznie, to uznał także, że NorthConnect nie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw w Norwegii.

Norwegia wraca do sprawy kabla energetycznego do Wielkiej Brytanii. Ponownie rozpatrzy wnioski o licencje

NorthConnect złożył wniosek o koncesję na utworzenie nowego łącza przesyłowego do Szkocji w 2017 roku. Sprawa została odłożona do szuflady, ale w lutym 2023 roku Terje Aasland zakomunikował, że jest już wystarczająca podstawa do rozpatrzenia sprawy i Ministerstwo zaczęło analizować wnioski. Teraz jednak w komunikacie rząd pisze, że nawet gdyby projekt miał być nadal opłacalny ekonomicznie, to samo to nie wystarczy do uzyskania koncesji.