Rewolucja w opłatach za prąd w Norwegii. Rząd wprowadza szereg zmian

Norweski rząd ogłosił nowe środki mające na celu obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz zwiększenie kontroli nad systemem krajowym. Główne propozycje obejmują wprowadzenie stałej ceny prądu na poziomie 40 øre za kilowatogodzinę, obniżenie podatku VAT na opłaty przesyłowe oraz rezygnację z wprowadzenia unijnych regulacji rynkowych.

Niższy VAT, koniec dostosowywania się do Europy