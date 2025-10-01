Rewolucja na rynku prądu w Norwegii. Ponad 700 tys. klientów ruszyło po nową taryfę

Nowy system rozliczeń pozwoli na oszczędności, ale nie dla każdego. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W Norwegii wszedł w życie nowy system cen energii – tzw. „Noregspris”. Do północy ponad 700 tys. odbiorców zamówiło nową taryfę. Model cenowy przewiduje opłatę 0,40 NOK za kilowatogodzinę, przed doliczeniem opłat dodatkowych.

„Noregspris” to rządowy program, który ma zapewnić konsumentom przewidywalność kosztów energii elektrycznej. Oferta dotyczy gospodarstw domowych i domków rekreacyjnych, a stawka 0,40 NOK/kWh obowiązuje niezależnie od zmian cen rynkowych. System ma zastąpić obecny mechanizm dopłat do prądu, który obejmuje 90 proc. ceny powyżej 0,75 NOK. Zamówienia rozpoczęły się przed oficjalnym startem oferty – liczba chętnych szybko rosła.

Tak wygląda system „Noregspris” w Norwegii W pierwszym dniu uruchomienia zamówień 334 tys. klientów skorzystało z możliwości zawarcia umowy. W ciągu godziny od uruchomienia portalu Elhub zgłoszono ponad 50 tys. zamówień. Do południa liczba ta wzrosła do ponad 150 tys. System odnotował nadzwyczajny ruch zarówno ze strony odbiorców, jak i konsultantów sieciowych obsługujących zamówienia manualne.

W Norwegii cały czas trwa dyskusja nad opłacalnością nowej oferty.Fot. Catchlight/NVE

Koszty dla państwa i regionów Norwegii Według wyliczeń firmy Europower koszt dla państwa pierwszego dnia obowiązywania oferty wyniesie ponad 14 mln NOK. Rozbicie wydatków pokazuje, że region NO1 (południowy) odpowiadał za ok. 5,1 mln, NO2 za ok. 8,4 mln, a NO5 za 0,9 mln NOK. W regionach środkowym i północnym (NO3 i NO4) prognozy wskazywały stratę dla klientów odpowiednio 22 i 16 NOK.



Zgodnie z komunikatem Elhub, 23 proc. wszystkich liczników energii w domach i domkach rekreacyjnych miało złożone zamówienie do północy poprzedzającej uruchomienie.

Choć system „Noregspris” ma ruszyć dziś, to wpływ na rachunki klientów będzie odczuwalny dopiero w kolejnych miesiącach, zwłaszcza w sezonie wysokiego zapotrzebowania. Wielkość popytu już na starcie będzie istotnym czynnikiem wpływającym na równowagę między kosztami państwa a korzyściami dla konsumentów.