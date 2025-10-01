Rewolucja na rynku prądu w Norwegii. Ponad 700 tys. klientów ruszyło po nową taryfę
01 października 2025 10:20
Nowy system rozliczeń pozwoli na oszczędności, ale nie dla każdego. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Tak wygląda system „Noregspris” w Norwegii
Koszty dla państwa i regionów Norwegii
Zgodnie z komunikatem Elhub, 23 proc. wszystkich liczników energii w domach i domkach rekreacyjnych miało złożone zamówienie do północy poprzedzającej uruchomienie.
