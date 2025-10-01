  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Rewolucja na rynku prądu w Norwegii. Ponad 700 tys. klientów ruszyło po nową taryfę

Redakcja

01 października 2025 10:20

Kopiuj link
Rewolucja na rynku prądu w Norwegii. Ponad 700 tys. klientów ruszyło po nową taryfę

Nowy system rozliczeń pozwoli na oszczędności, ale nie dla każdego. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W Norwegii wszedł w życie nowy system cen energii – tzw. „Noregspris”. Do północy ponad 700 tys. odbiorców zamówiło nową taryfę. Model cenowy przewiduje opłatę 0,40 NOK za kilowatogodzinę, przed doliczeniem opłat dodatkowych.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Laskowski Creative | Strony Internetowe | Marketing online | Projekty graficzne | Wsparcie IT

Transport samochodow Kristiansand Grimstad laweta, holowanie Arendal, Mandal, Lyngdal

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Ogłoszenia MojaNorwegia

„Noregspris” to rządowy program, który ma zapewnić konsumentom przewidywalność kosztów energii elektrycznej. Oferta dotyczy gospodarstw domowych i domków rekreacyjnych, a stawka 0,40 NOK/kWh obowiązuje niezależnie od zmian cen rynkowych. System ma zastąpić obecny mechanizm dopłat do prądu, który obejmuje 90 proc. ceny powyżej 0,75 NOK. Zamówienia rozpoczęły się przed oficjalnym startem oferty – liczba chętnych szybko rosła.
„Norgespris” już dostępne. To nowy sposób na rachunki za prąd w Norwegii

Tak wygląda system „Noregspris” w Norwegii

W pierwszym dniu uruchomienia zamówień 334 tys. klientów skorzystało z możliwości zawarcia umowy. W ciągu godziny od uruchomienia portalu Elhub zgłoszono ponad 50 tys. zamówień. Do południa liczba ta wzrosła do ponad 150 tys. System odnotował nadzwyczajny ruch zarówno ze strony odbiorców, jak i konsultantów sieciowych obsługujących zamówienia manualne.
W Norwegii cały czas trwa dyskusja nad opłacalnością nowej oferty.

W Norwegii cały czas trwa dyskusja nad opłacalnością nowej oferty.Fot. Catchlight/NVE

Koszty dla państwa i regionów Norwegii

Według wyliczeń firmy Europower koszt dla państwa pierwszego dnia obowiązywania oferty wyniesie ponad 14 mln NOK. Rozbicie wydatków pokazuje, że region NO1 (południowy) odpowiadał za ok. 5,1 mln, NO2 za ok. 8,4 mln, a NO5 za 0,9 mln NOK. W regionach środkowym i północnym (NO3 i NO4) prognozy wskazywały stratę dla klientów odpowiednio 22 i 16 NOK.

Zgodnie z komunikatem Elhub, 23 proc. wszystkich liczników energii w domach i domkach rekreacyjnych miało złożone zamówienie do północy poprzedzającej uruchomienie.
Ani jedna kropla ropy nie zmarnuje się. Equinor wprost o dalszym wydobyciu
Choć system „Noregspris” ma ruszyć dziś, to wpływ na rachunki klientów będzie odczuwalny dopiero w kolejnych miesiącach, zwłaszcza w sezonie wysokiego zapotrzebowania. Wielkość popytu już na starcie będzie istotnym czynnikiem wpływającym na równowagę między kosztami państwa a korzyściami dla konsumentów.
0
0
0
0
0
Viddakraft: prąd bez marży
Obsługa i aplikacja po polsku. Przenieś licznik w minutę i zacznij oszczędzać.
reklama

Moja Norwegia poleca

Pedzik transport FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Szkolenia Online 96015 Opony ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Stillas utleie As Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.